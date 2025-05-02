Hat-trick’e rağmen durumu belırsız!

Fenerbahçe deplasmanında zorlu sınava çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer birden fazla taktiksel seçeneği değerlendiriyor.Rakibine karşı en iyi dizilişi ve taktiği arayan Solskjaer için İmmobile vazgeçilmez değil.Siyah-beyazlılarda stoper bölgesindeki sakatlık durumu dışında, tek bilinmez nokta ileri uç.Beşiktaş'ta derbi öncesi teknik ekibin aklı da fikri de stoperlerin durumunda. Adale ağrıları bulunan Gabriel Paulista dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Emirhan Topçu ise idmanlara çıkamıyor. Milli futbolcunun yetişememesi durumunda Paulista ve Tayyip Talha'nın forma giymesi bekleniyor.Beşiktaş bu sezon sakatlıklar nedeniyle bir türlü savunmada ideal ikiliyi yakalayamadı. F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor ile oynadığı 5 maçın 4'üne farklı stoper tandemleri ile çıkmak zorunda kaldı. Pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisi öncesinde de savunma oyuncularının sakatlıkları ve durumlarının belirsizliği işi zorlaştırıyor. Bu sezon büyük maçlardaki stoper tandemleri şöyle:Beşiktaş,ligde Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan da galip ayrıldığı son dönemi 2004-2005 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda rakibini deplasmanda 4-3, evinde de 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, sahasındaki 1-0'lık galibiyeti Kadıköy'de de taçlandırırsa 20 yıl sonra duble yapmış olacak.Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, 11 Mayıs'ta yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden aday olduğunu açıkladı. Tiryaki, "Bu adaylık yalnızca bir görev talebi değil; tamamlanmamış reformun devamı ve Beşiktaş'ta zihniyet değişiminin kalıcı hale gelmesi için verilen bir sözdür. Geleceğin Beşiktaş'ını hep birlikte güvenle inşa edeceğiz" dedi.