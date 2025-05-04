Ateş hattında galibiyet çıkmadı

Süper Lig'de tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen iki ekibin mücadelesinde, Alanyaspor, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.52. dakikada sahne alan Ramazan Civelek, ağları sarsıp Kayseri'ye beraberliği getirdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1'er puan ekledi. Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 35 yaptı. Yenilmezlik serisini 6 maça yükselten sarı-kırmızılılar ise 41 puana çıktı. Bir sonraki hafta Alanya, Gaziantep deplasmanına giderken Kayserispor ise evinde Antalya'yı ağırlayacak.