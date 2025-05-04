Bu maçlarda heyecan fırtınası esecek!

Trendyol 1. Lig'de son iki hafta heyecanı yaşanıyor… Bir yandan Süper Lig bileti ve play-off diğer yanda ise kümede kalma mücadelesi yaşanıyor. Şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e ikinci bileti alacak ekip olmak için kıyasıya bir rekabet var.
Bugün 10 maç saat 16.00'da başlayacak. Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Bandırmaspor, İstanbulspor ve Erzurumspor'un ikincilik iddiası devam ediyor.
Iğdır FK, Boluspor, Amed SK, Ümraniyespor ve Esenler Erokspor play-off'a adını yazdırmak; Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü, Manisa FK ve Pendikspor ise kümede kalmak için çok kritik karşılaşmalar oynayacak. Müsabakalar TRT Spor'da dönüşümlü olarak yayınlanacak.
KARAGÜMRÜK GERİ SAYIMDA
Birinci Lig'de 63 puanla ikinci sırada olan Fatih Karagümrük, Pendik ve Iğdır maçlarını kazanması halinde doğrudan Süper Lig'e yükselecek.
16.00'DA BAŞLAYACAK 10 KARŞILAŞMANIN PROGRAMI
Gençlerbirliği-Sakaryaspor
Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü
Amed SK-Adanaspor
Pendikspor-Fatih Karagümrük
Iğdır FK-Kocaelispor
Esenler Erokspor-İstanbulspor
Manisa FK-Bandırmaspor
Erzurumspor FK-Ümraniyespor
Çorum FK-Şanlıurfaspor
Boluspor-Yeni Malatyaspor