Bu maçlarda heyecan fırtınası esecek!

Trendyol 1. Lig'de son iki hafta heyecanı yaşanıyor… Bir yandan Süper Lig bileti ve play-off diğer yanda ise kümede kalma mücadelesi yaşanıyor.Bugün 10 maç saat 16.00'da başlayacak. Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Bandırmaspor, İstanbulspor ve Erzurumspor'un ikincilik iddiası devam ediyor.Iğdır FK, Boluspor, Amed SK, Ümraniyespor ve Esenler Erokspor play-off'a adını yazdırmak; Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü, Manisa FK ve Pendikspor ise kümede kalmak için çok kritik karşılaşmalar oynayacak.Birinci Lig'de 63 puanla ikinci sırada olan Fatih Karagümrük, Pendik ve Iğdır maçlarını kazanması halinde doğrudan Süper Lig'e yükselecek.Gençlerbirliği-SakaryasporAnkara Keçiörengücü-MKE AnkaragücüAmed SK-AdanasporPendikspor-Fatih KaragümrükIğdır FK-KocaelisporEsenler Erokspor-İstanbulsporManisa FK-BandırmasporErzurumspor FK-ÜmraniyesporÇorum FK-ŞanlıurfasporBoluspor-Yeni Malatyaspor