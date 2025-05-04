En kısa sürede bitiririz!

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk maçın ardından şunları söyledi: "Kendi sahamızda oyun gücümüz ve seyirci ile birlikte yaptığımız baskı ile çok daha farklı oynuyoruz. Skor çok erken 4-0'a geldi. Bence bu önemli.Şimdi dört lig maçımız kaldı, bir de Türkiye Kupası kaldı, ikisini de kazanmak istiyoruz. Sahadaki tüm oyuncular iştahlıydı. Çok iyi mücadele ettiler.Çok zor bir Trabzonspor deplasmanına gideceğiz. Gözümüz derbide olacak bir yandan ama önemli olan bizim işimizi doğru bir şekilde yapmamız."Okan Buruk, Osimhen'in oyundan alınışına üzülmesi ile ilgili soruya ise "Skoru erken garantiye alınca oyuncu değişiklikleri ile sakatlık ve kart cezası risklerini azaltmaya çalıştık. Osimhen de sınırdaydı. Hat-trick yapabilirdi. Rekorunu daha yukarı çıkarmasını ben engelledim" cevabını verdi. Deneyimli hoca, geceyle ilgili tek üzüntülerinin Eren Elmalı'nın sakatlığı olduğunu vurgulayıp, yıldız futbolcunun durumunun birkaç gün içinde netlik kazanacağını ifade etti.Maçın ardından, Galatasaraylı futbolcular çocukları ile birlikte sahada tribünleri selamladı. Taraftarlar ve oyuncular galibiyeti birlikte kutladı. Osimhen, sarıkırmızılı futbolseverlere üçlü çektirirken, futbolcuların sevinci görülmeye değer güzellikteydi.Galatasaray yönetiminin 2026'da bitecek sözleşmesini iyileştirerek uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkmıştı. Bu nedenle yıldız futbolcuya dünkü Sivasspor müsabakası öncesi kulüp başkanı Dursun Özbek tarafından plaket takdim edildi. 24 yaşındaki futbolcu dün de ilk 11'de sahaya çıktı.Sarı-kırmızılıların Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı, ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplarken dünkü karşılaşmada da ilk iki golde hazırlayıcı rolü üstlendi. Ancak 24 yaşındaki oyuncuya nazar değdi. Maçın ilk yarısında girdiği hava topu mücadelesinde sakatlık geçen Eren, oyuna devam edemedi ve 25. dakikada yerini İsmail Jakobs'a bıraktı. Yıldız futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ve tedbir amacıyla oyundan çıktığı belirtildi.