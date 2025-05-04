Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hull City kıl payı ligde kalmayı başardı
Giriş Tarihi: 4.5.2025

Hull City kıl payı ligde kalmayı başardı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Portsmouth ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve gol averajıyla Championship’e tutunmayı bildi

Hull City kıl payı ligde kalmayı başardı
İngiltere Championship'in 46. ve son haftasında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Portsmouth ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 18. dakikada Matt Crooks ile öne geçti. Ev sahibi Portsmouth, 55'te Christian Saydee ile eşitliği sağladı. Son haftaya küme düşme hattında giren Hull City, bu sonuçla puanını 49'a çıkardı ve averajla ligde kalmayı başardı. Haftaya Hull'un üstünde giren Luton Town ise West Bromwich deplasmanında 5-3 yenildi ve küme düştü. Championship'te daha önce Leeds ve Burnley, Premier Lig'e yükselmeyi garantilemişti. Sheffield United, Sunderland, Coventry ve Bristol City ise play-off bileti aldılar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hull City kıl payı ligde kalmayı başardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz