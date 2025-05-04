Hull City kıl payı ligde kalmayı başardı

İngiltere Championship'in 46. ve son haftasında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Portsmouth ile 1-1 berabere kaldı.Son haftaya küme düşme hattında giren Hull City, bu sonuçla puanını 49'a çıkardı ve averajla ligde kalmayı başardı. Haftaya Hull'un üstünde giren Luton Town ise West Bromwich deplasmanında 5-3 yenildi ve küme düştü. Championship'te daha önce Leeds ve Burnley, Premier Lig'e yükselmeyi garantilemişti. Sheffield United, Sunderland, Coventry ve Bristol City ise play-off bileti aldılar.