Hull City kıl payı ligde kalmayı başardı

İngiltere Championship'in 46. ve son haftasında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Portsmouth ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 18. dakikada Matt Crooks ile öne geçti. Ev sahibi Portsmouth, 55'te Christian Saydee ile eşitliği sağladı.
Son haftaya küme düşme hattında giren Hull City, bu sonuçla puanını 49'a çıkardı ve averajla ligde kalmayı başardı. Haftaya Hull'un üstünde giren Luton Town ise West Bromwich deplasmanında 5-3 yenildi ve küme düştü. Championship'te daha önce Leeds ve Burnley, Premier Lig'e yükselmeyi garantilemişti. Sheffield United, Sunderland, Coventry ve Bristol City ise play-off bileti aldılar.