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Giriş Tarihi: 4.5.2025 22:26 Son Güncelleme: 4.5.2025 22:27

Jose Mourinho'dan Beşiktaş derbisi sonrası hakem eleştirisi! ''VAR kararları, hakem kararları...'' | ''Çok yoruldum''

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşma için çarpıcı ifadelerde bulundu.

Jose Mourinho’dan Beşiktaş derbisi sonrası hakem eleştirisi! ’’VAR kararları, hakem kararları...’’ | ’’Çok yoruldum’’

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Lider Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesiyle puan farkı 8'e çıkarken, sarı-lacivertliler derbide puan farkının 8'e çıkmasına engel olamadı ve şampiyonluk yarışında bir ağır yara daha aldı.


Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşma için çarpıcı sözler kullandı.

İşte Mourinho'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde;

"Bugün maçı kazanmak isteyen, fırsat yaratmak isteyen tek takım vardı. Bugün kaybetmeyi hak etmedik."

''KONUŞMAKTAN ÇOK YORULDUM''

"VAR kararları, hakem kararları, En Nesyri'nin verilmeyen penaltısı... Bunları konuşmaktan çok yoruldum. Benim bir gücüm yok, hiçbir şey değişmiyor ama durum bu, gerçek bu."

OYUNCULARINA SERT ELEŞTİRİ

"Bazı oyuncularınız yeteri kadar iyi performans göstermediği zaman, bu sizin kolektif performansınızı da etkiliyor."

"Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu."

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Jose Mourinho'dan Beşiktaş derbisi sonrası hakem eleştirisi! ''VAR kararları, hakem kararları...'' | ''Çok yoruldum''
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