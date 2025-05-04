Jose Mourinho’dan Beşiktaş derbisi sonrası hakem eleştirisi! ’’VAR kararları, hakem kararları...’’ | ’’Çok yoruldum’’

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Lider Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesiyle puan farkı 8'e çıkarken, sarı-lacivertliler derbide puan farkının 8'e çıkmasına engel olamadı ve şampiyonluk yarışında bir ağır yara daha aldı.
Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşma için çarpıcı sözler kullandı.
''KONUŞMAKTAN ÇOK YORULDUM''
"VAR kararları, hakem kararları, En Nesyri'nin verilmeyen penaltısı... Bunları konuşmaktan çok yoruldum. Benim bir gücüm yok, hiçbir şey değişmiyor ama durum bu, gerçek bu."
OYUNCULARINA SERT ELEŞTİRİ
"Bazı oyuncularınız yeteri kadar iyi performans göstermediği zaman, bu sizin kolektif performansınızı da etkiliyor."
"Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu."