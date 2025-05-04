Mayıslar Aslan’dan sorulur

BU SEZONU ASLA UNUTAMAM
Taraftarın gelecek sezon da takımda görmeyi çok istediği Osimhen maç sonrası, "2-3 gol atarak kazanmak önemli ama daha fazlasını
da istemek gerekiyor. Bu galibiyet çok önemliydi. Çok iyi bir maç çıkardık. Üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor. İlk sezonumda rekorumu kırmak önemli. Takım arkadaşlarıma yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi, Türkiye'nin en büyüğü. Hayat boyu hatırlayacağım bir sezon oluyor benim için. Çocukların sevgisi çok güzel bir his. İlham olmak, beni izlemeleri, maskeleri takmaları... Çok şükrediyorum.
Galatasaray'a gelene kadar görmediğim bir şeydi bu sevgi" diye konuştu.
REKORU KIRDI
Süper Lig'de tüm dengeleri altüst eden Victor Osimhen, dün yine sahanın yıldızıydı. İki kez ağları sarsan Nijeryalı santrfor, kendi adına yeni bir rekora imza attı. 2022-2023 sezonunda Serie A'da Napoli formasıyla 39 maçta 31 gol atan tecrübeli oyuncu, Galatasaray'da 37 resmi müsabakada 33 kez fileleri havalandırarak kariyer rekorunu kırdı.
Süper Lig'de 24 defa fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki oyuncu, tacı kimseye bırakmayacağının da mesajını verdi.
OYUNDAN ALININCA SİNİRLENDİ
Sarı kart ceza sınırında olan Victor Osimhen, 70. dakikada oyundan alınmasına bozuldu. Kulübeye gelip maskesini fırlatan yıldız futbolcunun bu tavrına sosyal medyada, "Hat-trick yapamadı diye sinirlendi"
yorumları geldi.
ATOM KARINCA KENDİNİ AŞTI!
Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira, tutulmuyor. Lemina'nın gelişiyle hücumda etkisini artıran 'atom karınca' lakaplı oyuncu, G.Saray formasıyla ligdeki son 3 maçında da ağları havalandırdı.
Bodrum, Eyüp ve Sivasspor'a karşı gol atan 29 yaşındaki yıldız, resmi maçlardaki gol sayısını 7'ye çıkarıp kariyer rekoru kırdı.
EVİNİN KRALI!
Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 16 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden Cimbom, bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 16 lig maçında yenilmedi.
Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Bu arada Aslan çıktığı son 6 resmi müsabakadan da galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşadı, sonrasındaki 6 karşılaşmayı da üstün bitirdi.
BARIŞ ALPER GERİ DÖNDÜ
Cezası nedeniyle son 2 maçta görev alamayan Barış Alper Yılmaz, formasına kavuştu. İlk 11'de sahaya çıkan 24 yaşındaki yıldız, takımının üçüncü golünü kaydetti. Maç sonu ise, "Mayıs ayı bizimdir. Ben bu ayda doğdum ve camiamız için özel bir ay"
ifadesini kullandı.
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Süper Lig tarihinde mayıs ayında oynanan maçlarda en fazla galibiyet alan takım olan Galatasaray (142G-49B-50M), bu ayda beşten fazla maça çıkan ekipler arasında en yüksek galibiyet oranının sahibi (%59).