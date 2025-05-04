Mayıslar Aslan’dan sorulur

Taraftarın gelecek sezon da takımda görmeyi çok istediği Osimhen maç sonrası, "2-3 gol atarak kazanmak önemli amada istemek gerekiyor. Bu galibiyet çok önemliydi. Çok iyi bir maç çıkardık. Üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor. İlk sezonumda rekorumu kırmak önemli. Takım arkadaşlarıma yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi, Türkiye'nin en büyüğü.Galatasaray'a gelene kadar görmediğim bir şeydi bu sevgi" diye konuştu.Süper Lig'de tüm dengeleri altüst eden Victor Osimhen, dün yine sahanın yıldızıydı. İki kez ağları sarsan Nijeryalı santrfor, kendi adına yeni bir rekora imza attı.Süper Lig'de 24 defa fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki oyuncu, tacı kimseye bırakmayacağının da mesajını verdi.Sarı kart ceza sınırında olan Victor Osimhen, 70. dakikada oyundan alınmasına bozuldu. Kulübeye gelip maskesini fırlatan yıldız futbolcunun bu tavrına sosyal medyada,yorumları geldi.Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira, tutulmuyor.Bodrum, Eyüp ve Sivasspor'a karşı gol atan 29 yaşındaki yıldız, resmi maçlardaki gol sayısını 7'ye çıkarıp kariyer rekoru kırdı.Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 16 lig maçında mağlup olmadı.Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşadı, sonrasındaki 6 karşılaşmayı da üstün bitirdi.Cezası nedeniyle son 2 maçta görev alamayan Barış Alper Yılmaz, formasına kavuştu. İlk 11'de sahaya çıkan 24 yaşındaki yıldız, takımının üçüncü golünü kaydetti. Maç sonu ise,ifadesini kullandı.Süper Lig tarihinde mayıs ayında oynanan maçlarda en fazla galibiyet alan takım olan Galatasaray (142G-49B-50M), bu ayda beşten fazla maça çıkan ekipler arasında en yüksek galibiyet oranının sahibi (%59).