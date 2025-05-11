Victor Osimhen’den gece yarısı olay paylaşım!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Papara Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata kaydetti. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen ise karşılaşmayı boş geçti.
Osimhen paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Başka büyük bir adım. Bu takım gurur duyuyorum. Galatasaray taraftarı, enerjiniz bizi besliyor.
"TUTKUNUZU HİSSEDİYORUZ"
Her pasta, her mücadelede, her golde tutkunuzu hissediyoruz. Lig şampiyonluğuna çok yakınız. Dans ayakkabılarınızı hazırlama vakti.
Ama henüz bitmedi. Şimdi tüm odak çarşamba günü Türkiye Kupası finalinde. Bu sezonu Galatasaray gibi bitirelim. Gururla, tutkuyla ve kupayla."