Victor Osimhen’den gece yarısı olay paylaşım!

Osimhen paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Başka büyük bir adım. Bu takım gurur duyuyorum. Galatasaray taraftarı, enerjiniz bizi besliyor.

"TUTKUNUZU HİSSEDİYORUZ"

Her pasta, her mücadelede, her golde tutkunuzu hissediyoruz. Lig şampiyonluğuna çok yakınız. Dans ayakkabılarınızı hazırlama vakti.