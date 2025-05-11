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Giriş Tarihi: 11.5.2025 09:16

Victor Osimhen’den gece yarısı olay paylaşım!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata kaydetti. Cimbom’un Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, karşılaşmayı boş geçerken, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Victor Osimhen’den gece yarısı olay paylaşım!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Papara Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 2-0 kazandı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata kaydetti. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen ise karşılaşmayı boş geçti.

OSIMHEN'DEN PAYLAŞIM

Tecrübeli futbolcu mücadelenin ardından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Osimhen paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Başka büyük bir adım. Bu takım gurur duyuyorum. Galatasaray taraftarı, enerjiniz bizi besliyor.

"TUTKUNUZU HİSSEDİYORUZ"

Her pasta, her mücadelede, her golde tutkunuzu hissediyoruz. Lig şampiyonluğuna çok yakınız. Dans ayakkabılarınızı hazırlama vakti.

Ama henüz bitmedi. Şimdi tüm odak çarşamba günü Türkiye Kupası finalinde. Bu sezonu Galatasaray gibi bitirelim. Gururla, tutkuyla ve kupayla."

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Victor Osimhen’den gece yarısı olay paylaşım!
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