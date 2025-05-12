Eski ruhu ortaya çıkardık

Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, dün A Spor'a açıklamalarda bulundu. Başkent ekibinin yerinin Süper Lig olduğunu belirten 52 yaşındaki çalıştırıcı, kendisini en çok gururlandıran şeyin, kulüp ruhunun geri dönmesi olduğunu aktarırken şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta Sakarya ile oynadığımız iç saha maçında 16 bin taraftarımızın tribünde olması, çocukların aileleriyle, formalarıyla desteklemesi gerçekten Ankara'da özlenen bir tabloydu. Gençlerbirliği'nin, özellikle İlhan Cavcav'ın yarattığı ekolün ve taraftar grubunun elit bir taraftarı var. Tekrar ruhun ortaya çıkması ve bizim buna vesile olmamız çok gurur veren bir tablo."

LİGDE KALICIYIZ

Gençlerbirliği altyapısında yetişen ve Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ile ilgili de konuşan Eroğlu, "Birçok Arda'ların yetişmesi anlamında Gençlerbirliği'nin futbol akademisinin de bundan sonraki süreçte çok başarılı olacağını düşünüyorum. Tabi takımın Süper Lig'e çıkması, kalıcı olması, istikrarlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor" dedi.

DÖRT DÖRTLÜK ŞAMPİYONLUK

İzmir'in yetiştirdiği teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kariyerindeki dördüncü şampiyonluğu Gençlerbirliği'nin başında yaşadı. 1'inci Lig'de 2022-23 sezonunda Samsun'u şampiyon yapan 52 yaşındaki hoca, bu sezon da Başkent ekibini ilk 2'den Süper Lig'e taşıyıp 3 yılda 2'nci kez aynı başarıya ulaştı. Diğer iki kupasını da Altınordu ile aldı. Gençler'in başına 18. haftada gelen Eroğlu, çıktığı 21 müsabakada 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 45 puan topladı.