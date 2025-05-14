Abraham göz hapsinde

Beşiktaş, santrforda kaliteyi ve skorerliği artırmak için yaz transfer döneminde şartları zorlayacak. Sezona yeni bir forvetle başlamayı hedefleyen siyahbeyazlı takımda Wolfsburg'dan Jonas Wind listedeki yerini korurken, gündeme gelen isimlerden birisi de Tammy Abraham oldu. Sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki santrfor da listeye girdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gol yollarındaki sıkıntıyı net bir şekilde çözmeyi hedeflerken geniş bir liste üzerinde çalışmalar sürüyor.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Roma'nın sezon başında Milan'a kiralık gönderdiği İngiliz futbolcu, değerlendirmeye alındı. Roma'ya 2021-22 sezonunda dönemin teknik direktörü, şimdilerde F.Bahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'nun, Chelsea'den 41 milyon Euro'ya aldırdığı Abraham, sezon başında Milan'a kiralanmıştı. Roma'ya dönecek oyuncunun, sözleşmesinde opsiyon yok. Kulübüyle 2027 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

Bu sezon ne yaptı?

Abraham, Milan'da 43 maçın sadece 17'sine 11'de başladı. Genelde sonradan oyuna girerek 10 gol ve 5 asiste imza attı.

Kimdir?

1997 doğumlu Abraham, Londra'da dünyaya geldi. 1.94 cm boyundaki santrfor, 11 kez İngiltere Milli Takım forması giyip, 3 gol kaydetti. Chelsea altyapısında yetişirken bir dönem Bristol City, Swansea, ve Aston Villa'da kiralık oynadı. 2021-222'de Roma'ya bonservisiyle gitti. Bu sezon 1.5 milyon Euro'ya Milan'a kiralandı. 15 milyon Euro piyasa değerine sahip.