Adalı: Kaotik günler geride kaldı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar günü yapılan olağan seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını teslim aldı. Camianın güvenoyunu yeniden kazanmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Adalı, "Göreve ve emanete layık olacağız. Dün olduğu gibi bundan sonra da Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Bugünden itibaren Beşiktaş için gün istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler geride kalmıştır.diye konuştu.