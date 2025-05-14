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Giriş Tarihi: 14.5.2025

Adalı: Kaotik günler geride kaldı

BAHADIR BEYARSLAN
Adalı: Kaotik günler geride kaldı
Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar günü yapılan olağan seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını teslim aldı. Camianın güvenoyunu yeniden kazanmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Adalı, "Göreve ve emanete layık olacağız. Dün olduğu gibi bundan sonra da Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Bugünden itibaren Beşiktaş için gün istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler geride kalmıştır. Arayarak tebriklerini bizzat ileten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı arz ederim" diye konuştu.
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Adalı: Kaotik günler geride kaldı
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