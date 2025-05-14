Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ATV CANLI YAYIN İZLE GS-TS MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Galasaray-Trabzonspor final maçı ATV canlı izle!
Giriş Tarihi: 14.5.2025 20:10 Son Güncelleme: 14.5.2025 20:11

ATV CANLI YAYIN İZLE GS-TS MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Galasaray-Trabzonspor final maçı ATV canlı izle!

ATV canlı yayın izle ekranı başında futbolseverler yerini aldı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde heyecan bugün atv ekranlarında yaşanacak. Galatasaray ve Trabzonspor Gaziantep’te zorlu bir mücadeleye çıkacak. O anlara anlık şahit olmak isteyen sporseverler ise Galasaray-Trabzonspor maçı izle linki araştırması yapıyor. İşte, ZTK finali GS-TS maçı Atv canlı izle ekranı ve tüm detaylar.

ATV CANLI YAYIN İZLE GS-TS MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Galasaray-Trabzonspor final maçı ATV canlı izle!

iraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor-Galatasaray karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ATV canlı izle ekranı üzerinde karşılaşmayı anlık ve kesintisiz takip ediyor. İki büyük takımda kupayı müzelerine götürmek için mücadele edecek. İşte, ATV canlı yayın izle 2025 ile GS-TS maçı izleme linki.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması Trabzonspor Galatasaray maçı 14 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek.

Karşılaşma ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

ATV CANLI İZLE

ATV ekranlarında saat 20.45'de canlı yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

ATV CANLI İZLE TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI

ATV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2025

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

19: 45 Finale Doğru

20: 45 Trabzonspor - Galatasaray

22: 50 Kupa Töreni

23: 30 Kuruluş Osman 191.Bölüm

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ATV CANLI YAYIN İZLE GS-TS MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Galasaray-Trabzonspor final maçı ATV canlı izle!
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