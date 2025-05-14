Bu finale yürek dayanmaz

EN SON MAÇTA FIRTINA ÇIKTI!

İki takım kupa finallerinde 3 kez birbirine rakip oldu. 1975-76'da Galatasaray penaltılarla gülerken, 1984-85 sezonunda da kazanan sarı-kırmızılı takımdı. 1994-95'teki eşleşmede ise Fırtına kupayı kaldıran taraf oldu. Üst üste ikinci kez Türkiye Kupası finaline çıkan Trabzonspor, geçen yıl Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti.



140. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 139 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 64 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı



NASIL GELDİLER?

Trabzonspor: Gruplarda Alanya (3-0), İskenderun (2-2) ve Rizespor (5-2) ile oynayıp lider olan bordo-mavililer çeyrek finalde Bodrum'u 3-2, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek final biletini aldı.

Galatasaray: C Grubu'nda Konya (0-0), Bolu (4-1) ve Başakşehir (2-2) ile karşılaşan ve ikinci sırada kalan Aslan, çeyrek finalde F.Bahçe'yi deplasmanda 2-1, yarı finalde de Konya'yı rakip sahada 5-1 devirip Trabzonspor ile eşleşti



SİMON BANZA REKORUN PEŞİNDE

Golleri ile bu sezon tribünleri ayağa kaldıran Simon Banza, 22 kez ağları sarsıp en çok gol atan Trabzonsporlu oyuncu durumunda. 28 yaşındaki D.Kongolu santrfor bir gol daha bulursa 2023-24 sezonundaki 23 gollük rekorunu egale edebilir.

KUPADA 20. RANDEVU

İki takım, Türkiye Kupası'nda 19 kez rakip oldu. Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 10, bordo-mavililer de 6 defa kazandı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. İstanbul ekibi ile Karadeniz takımı, son olarak 2009-2010 sezonunda 23 Aralık 2009 tarihinde gruplarda oynadı ve G.Saray, 2-1 kazandı...

KASALAR DOLACAK

Şampiyon olan takım kasasını da dolduracak. Kupayı kaldıran ekip 1.5 milyon dolar (58 milyon TL) gelir elde ederken finalist ise 900 bin dolar (Yaklaşık 34.9 milyon TL) kazanacak.

HER KULVARDA OSİMHEN VAR!

Vİctor Osimhen ligde olduğu gibi kupada da etkili oldu. Sarıkırmızılıların 13 golünün üçünde Nijeryalı yıldızın imzası vardı. Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 33 gol buldu.

6 YILDIR UZAK KALDI

SON olarak 2018-19 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynayan Galatasaray, 15 Mayıs 2019 tarihinde Sivas'taki karşılaşmada Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar 6 yıl sonra kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

ASLAN 18 KEZ SEVİNDİ

Galatasaray, kupayı en çok ve üst üste en fazla kazanan takım olarak tarihe geçti. Sarıkırmızılılar, 18 defa müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nı 1963-66 yılları arasında üst üste 4 defa kazandı.

KAZANANA DEV PRİM

İKİ kulübün yönetimi, prim için kesenin ağzını açtı. İk i başkanın da maç öncesi takımla yaptığı konuşmada rakam belirtmediği ancak herkesi memnun edecek dev primlerin başkanların cebinde olduğu öğrenildi.

HEYECAN TÜM GÜN A SPOR'DA

Saatler 20.45'i gösterdiğinde tüm Türkiye ATV ekranlarına kilitlenecek. Ancak heyecanın perde arkası tüm gün A Spor ekranlarında olacak. Gün boyunca son dakika bilgileri, canlı bağlantılar ve yorumlar A Spor'dan takip edilecek.