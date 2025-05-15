Gaziantep’te futbol bayramı

Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi şehirde büyük coşku yaşandı. Hem Trabzonspor hem de Galatasaraylı taraftarlar, kenti bayram yerine çevirdi. İki ekibin futbolseverleri birçok bölgede yan yana yemekler yiyerek tezahüratlar yaparken,Bu organizasyonda Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yer aldı. Ayrıca TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da taraftarlarla buluştu. Hacıosmanoğlu, müzik eşliğinde eğlenen Galatasaray ve Trabzonsporluların arasında horon oynadı.