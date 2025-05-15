Heyecan başlıyor

Sezon boyunca nefes nefese geçen Trendyol 1. Lig'de gözler, play-off heyecanına çevrildi.vedirekt olarak Süper Lig'e yükselirken Fatih Karagümrük ligi 3. sırada bitirerek play-off finaline vize aldı. İlk 7 basamaktaki diğer ekiplerveise bugün kozlarını paylaşacak. Play-off 1. tur müsabakaları bugün oynanacak. Tek maç usulüne göre yapılacak maçlarda rakiplerine üstünlük kuran ekipler, yarı finale adını yazdıracak.16.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül) 20.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)