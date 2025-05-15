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Giriş Tarihi: 15.5.2025

İstanbul’da Bajo pazarlığı

Kartal, Gambiyalı orta sahanın kulübü Dunajska’nın yetkilileriyle Türkiye’de buluştu. Görüşmede, tarafların ortak noktada buluşma ihtimalleri güçlendi

Ogün ŞAHİNOĞLU
İstanbul’da Bajo pazarlığı

Siyah-beyazlılar Slovakya Ligi'nde Dunajska Streda forması giyen Mahmudu Bajo için pazarlıklarını sürdürüyor. Dunajska kulübünün yetkililerinin bu transferi yüz yüze görüşmek için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a davet edildikleri belirtildi. İstanbul'a gelen Slovak temsilcisinin yöneticileriyle masaya oturuldu. Slovakların, Bajo'nun bonservisi için 3-4 milyon Euro arası bonserviste ısrarcı olduğu belirtilirken Beşiktaş'ın ise teklifinin 2 milyon Euro'nun biraz daha üzerinde olduğu ifade edildi. Tarafların ortak noktaya yaklaşma ihtimallerinin güçlendiği ve bonservisi düşük tutmak isteyen Kartal'ın, bonus önerisinde bulunduğu aktarıldı. 4 yıllık sözleşmeye "Evet" diyen oyuncu cephesi Beşiktaş'ın, kulübüyle anlaşmasını bekliyor.

33 MAÇTA GÖREV ALDI
Mahmudu Bajo, bu sezon 33 müsabakada şans buldu, gol ya da asist katkısı vermedi. 20 yaşındaki futbolcu, Gambiya A Milli Takımı'nda ise 6 maçta forma giydi.

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İstanbul’da Bajo pazarlığı
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