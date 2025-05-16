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Giriş Tarihi: 16.5.2025

Bir yıl daha kal sonra git!

Galatasaray yönetimi, Nijeryalı golcüye “Hayalini kurduğun teklifi alamazsan, 1 yıl daha bizde oyna. Seneye Şampiyonlar Ligi ile daha iyi şartlara gidersin” diyerek yeni bir adım attı

MEHMET ÖZCAN
Bir yıl daha kal sonra git!

G.Saray, G.Antep'te kupayı kazanırken, tribünler "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratıyla inledi. Nijeryalı golcünün bu tepkiye yorumu "Her şeyimi vermeye devam edeceğim, Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor" şeklinde oldu. Osimhen'in bonservisini almak için finansmanı hazırlayan sarı-kırmızılılar, ikna yollarını arıyor. Galatasaray cephesi, en az bir sezon daha takımda kalmasını istediği Osimhen'e "Hayalini kurduğun teklifi alamazsan bizimle devam et. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz.

Bu arenada sergileyeceğin performansla bir sene sonra Avrupa'nın en büyük kulübüne gidersin" mesajını iletti. İngiltere'den Manchester United ve İtalya'dan Juventus'un ilgilendiği Osimhen için dünya devleri Real Madrid ve Barcelona'nın girişimi yok. Sarıkırmızılılar bu durumu Şampiyonlar Ligi faktörüyle fırsata çevirmeye ve Osimhen'i ikna etmeye çalışıyor.

REKORU KIRILDI KALBİ KIRILMADI!
TRABZONSPOR ile kupada oynanan maçta rekor kıran Osimhen'i, Mario Jardel TV başından izledi. 2000-2001 sezonunda G.Saray forması ile 34 gol atan Jardel'i 35 gole ulaşarak geride bırakan Nijeryalı yıldız tarihe geçti. Bu anları ise TV'den izleyen Brezilyalı efsane oyuncu meslektaşının gollerinin ardından sevinip bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bir yıl daha kal sonra git!
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