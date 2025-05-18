Alt taraf yanıyor

üper Lig'de son 3 haftaya girilirken bugün düşme hattında da kritik karşılaşmalar oynanacak. Adana Demirspor ve Hatayspor'un ardından lige veda edecek takımın biri daha belli olabilir.Gelecek haftayı BAY geçecek kırmızı-beyazlıların 1 maçı kalacağı için Alanya'yı yakalama ihtimali bulunmuyor.İkili averajda Rize ile eşit olan Ege ekibi, Alanyaspor ve Sivasspor'a karşı da üstün.