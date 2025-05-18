Alt taraf yanıyor

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üper Lig'de son 3 haftaya girilirken bugün düşme hattında da kritik karşılaşmalar oynanacak. Adana Demirspor ve Hatayspor'un ardından lige veda edecek takımın biri daha belli olabilir. 35 puanla tehlikeli bölgede bulunan Sivasspor, 3. sırayı hedefleyen Samsunspor karşısına çıkacak. Yiğidolar deplasmandan kayıpla döner, 38 puanlı en yakın rakibi Alanyaspor da Beşiktaş'tan puan alırsa Sivasspor, ligden düşecek 3. takım olacak.
Gelecek haftayı BAY geçecek kırmızı-beyazlıların 1 maçı kalacağı için Alanya'yı yakalama ihtimali bulunmuyor. 35 puanlı bir diğer takım Bodrum FK, Trabzonspor'u ağırlayacak.
İkili averajda Rize ile eşit olan Ege ekibi, Alanyaspor ve Sivasspor'a karşı da üstün.