İsyan bu haykırış

Tadic'in asistinde 32. dakikada ağları bulan En-Nesyri bu sezon 10. kafa golünü attı. Kulübün içinde bulunduğu çalkantılı durum nedeniyle tribünler boş kalırken, takımı izlemeye gelenlerin hedefinde yönetim vardı. Faslı oyuncu, golü sonrası tribünlerin ıslıklaması ve "Yönetim istifa" diye bağırmasını üzerine alınıp, ellerini kulağına götürüp "Sizi duyamıyorum" dedi. Dzeko'nun golünden sonra tribünler "Her yer Aziz her yer Yıldırım" diye tempo tuttu.Tadic ilk yarıda En-Nesyri'ye, ikinci yarıda da Dzeko'ya gol attırdı. Bu sezon 52 resmi maçta 13 gol-18 asiste ulaştı. Ancak ikinci asistinden sonra ıslıklandı.Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılacağı ve yerine Vincenzo Montella'nın geleceği haberleri kısa süre önce gündemi meşgul etmişti. A Milli Takım'ın İtalyan hocası dün tercihiyle kafaları karıştırdı. Montella'nın G.Saray'ın şampiyonluk maçı yerine Kadıköy'deki F.Bahçe-Eyüp karşılaşmasını izlemesi, "Yeni takımını izlemeye gelmiş" yorumları yapılmasına neden oldu.