Maskeli kahraman

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Süper Lig'de fırtına gibi esti… Sarı-kırmızılı takımın 5. yıldızı takmasında başrolü üstlenen 26 yaşındaki santrfor, karakteri ve kişiliğiyle büyük saygı görürken, sadece Galatasaraylıların değil, rakip taraftarların da beğenisini kazandı. Gol sayısında kariyerinin zirvesine ulaşırken, performansıyla bir golcüden daha fazlası olduğunu gösterdi. Dün de şampiyonluk maçında ağları sarsmayı başardı.Sezona geç giriş yapmasına rağmen aradaki farkı hızlı kapattı. Ligde 25, Avrupa'da 6, kupada 5 golle her kulvarda maksimuma ulaştı.Süper Lig'de rakip olduğu 18 takımın 12'sine gol atmayı başardı. Antalya ve Kasımpaşa'yı 4'er kez avladı. Büyüklerden Beşiktaş ağlarını bulurken F.Bahçe'ye asist yaptı, sadece Trabzonspor'u boş geçti.Toplamda fileleri 36 kez sarsan Osimhen, Avrupa'nın en golcü 4. futbolcusu konumunda. Zirvede 40 golle Lewandowski (Barcelona) ve Mbappe (R.Madrid) bulunurken, Kane'in (B.Münih) 38 golü var.Bu sezonligde 25 golünün 7'sini kafa vuruşuyla ağlara gönderirken toplamda 9 kez bu şekilde gol attı.Ligde 30 gollük (25 gol-5 asist) performansla 74.5 dakikada bir skoru değiştiren Osimhen, son 10 sezonda Galatasaray'ın en sık gol katkısı veren ikinci oyuncusu oldu.Şampiyonlukta golleri ve asistleriyle kazanılan 89 puanın 23'ünde direkt pay sahibi oldu.Galatasaray'da her zaman olduğu gibişampiyonluk maçındada Osimhen çılgınlığıyaşandı. Sarı-kırmızılıtaraftarlar, takımdakalmasını istedikleriNijeryalı forvet için tribündeİngilizce olarak"Bizimle kal" veyazılı pankartlar açtı.Ayrıca maske detayınında olduğuörgü Osimhenbebeği yapanKayserili çiftçiNeslihan Demir,sarı-kırmızılı kulübündavetlisi olarak tribündeyer aldı. Seremonide deen büyük ilgiyi Osimhengördü. Minik futbolseverler,yıldız forvetin etrafındanbir an olsun ayrılmadı.Osimhen, maçın ardından "Kalacak mısın" sorularına yanıt verdi. Çok mutlu olduğunu vurgulayan Nijeryalı forvet, "Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.Osimhen, maçlardan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı roman havası oynayan futbolseverle buluştu. Bir araya gelen ikili, açılan şarkıyla beraber dans etmeye başladı. Osimhen'in şampiyonluğu göbek atarak kutladığı anlar beğeni rekoru kırdı.Galatasaray'ın Osimhen, İcardi, Torreira, Mertens gibi yıldız transferlerinde başrol oynayan menajer George Gardi de dün eşi Stella Manente ile birlikte tribündeydi. Sarı-kırmızılı taraftarlar,Gardi'den yardım istedi.