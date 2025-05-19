Maskeli kahraman

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Süper Lig'de fırtına gibi esti… Sarı-kırmızılı takımın 5. yıldızı takmasında başrolü üstlenen 26 yaşındaki santrfor, karakteri ve kişiliğiyle büyük saygı görürken, sadece Galatasaraylıların değil, rakip taraftarların da beğenisini kazandı. Gol sayısında kariyerinin zirvesine ulaşırken, performansıyla bir golcüden daha fazlası olduğunu gösterdi. Dün de şampiyonluk maçında ağları sarsmayı başardı.
RAKAMLARLA OSİMHEN
Sezona geç giriş yapmasına rağmen aradaki farkı hızlı kapattı. Ligde 25, Avrupa'da 6, kupada 5 golle her kulvarda maksimuma ulaştı.
Süper Lig'de rakip olduğu 18 takımın 12'sine gol atmayı başardı. Antalya ve Kasımpaşa'yı 4'er kez avladı. Büyüklerden Beşiktaş ağlarını bulurken F.Bahçe'ye asist yaptı, sadece Trabzonspor'u boş geçti.
Toplamda fileleri 36 kez sarsan Osimhen, Avrupa'nın en golcü 4. futbolcusu konumunda. Zirvede 40 golle Lewandowski (Barcelona) ve Mbappe (R.Madrid) bulunurken, Kane'in (B.Münih) 38 golü var.
Bu sezon
ligde 25 golünün 7'sini kafa vuruşuyla ağlara gönderirken toplamda 9 kez bu şekilde gol attı.
Ligde 30 gollük (25 gol-5 asist) performansla 74.5 dakikada bir skoru değiştiren Osimhen, son 10 sezonda Galatasaray'ın en sık gol katkısı veren ikinci oyuncusu oldu.
Şampiyonlukta golleri ve asistleriyle kazanılan 89 puanın 23'ünde direkt pay sahibi oldu.
BUNUN ADI ÇILGINLIK!
Galatasaray'da her zaman olduğu gibi
şampiyonluk maçında
da Osimhen çılgınlığı
yaşandı. Sarı-kırmızılı
taraftarlar, takımda
kalmasını istedikleri
Nijeryalı forvet için tribünde
İngilizce olarak
"Bizimle kal" ve "Bizimle kal Osi, mecbur olduğun için değil, istediğin için"
yazılı pankartlar açtı.
Ayrıca maske detayının
da olduğu
örgü Osimhen
bebeği yapan
Kayserili çiftçi
Neslihan Demir,
sarı-kırmızılı kulübün
davetlisi olarak tribünde
yer aldı. Seremonide de
en büyük ilgiyi Osimhen
gördü. Minik futbolseverler,
yıldız forvetin etrafından
bir an olsun ayrılmadı.
'NE OLACAK BİLMİYORUM'
Osimhen, maçın ardından "Kalacak mısın" sorularına yanıt verdi. Çok mutlu olduğunu vurgulayan Nijeryalı forvet, "Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.
YILDIZ GOLCÜDEN DANS ŞOV
Osimhen, maçlardan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı roman havası oynayan futbolseverle buluştu. Bir araya gelen ikili, açılan şarkıyla beraber dans etmeye başladı. Osimhen'in şampiyonluğu göbek atarak kutladığı anlar beğeni rekoru kırdı.
'YARDIM ET GARDİ'
Galatasaray'ın Osimhen, İcardi, Torreira, Mertens gibi yıldız transferlerinde başrol oynayan menajer George Gardi de dün eşi Stella Manente ile birlikte tribündeydi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in kalıcı transferi için tezahüratlarda bulunarak
Gardi'den yardım istedi.