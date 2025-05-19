Tarihte 1 numara!

Kötü giden sezonun ardından yeni kadro kurmak için harekete geçen G.Saray, 11 Ağustos 2011'de Türk futbol tarihinin belki de seyrini değiştirecek imzalardan birini attı… 6 milyon 750 bin Euro artı Lorik Cana karşılığında Lazio'nun 24 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı giydi ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı…Geride kalan 14 yılın ardından Fernando Muslera, dün gece G.Saray forması ile Süper Lig'de 8. şampiyonluğunu kutlarken 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa zaferleri yaşadı. Toplamda Türkiye'deki organizasyonlarda 19 kupa kaldıran 38 yaşındaki deneyimli eldiven, sarı-kırmızılı kulübün bayrak adamlarından Bülent Korkmaz'ı da kupa sayısında geride bırakarak en üst sıraya çıktı. Bülent Korkmaz, yerel turnuvalarda 18 defa kupa kazanmıştı.Muslera'nın G.Saray'da ilk sıraya yükselemediği tek nokta ise 'en çok maça çıkan oyuncu' istatistiği kaldı.Fernando Muslera'nın Galatasaray forması ile gol sayısı 2'ye çıktı. 2011-2012 sezonunda Manisaspor ile oynanan maçta kazanılan penaltıda topu ağlara gönderen Uruguaylı eldiven, dün akşam da yine penaltıdan rakip fileleri havalandırdı.Galatasaray'a 5. yıldızı getiren şampiyonluğu sarı-kırmızılılar, büyük bir coşku ile kutladı. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir köşesinde ellerinde bayraklarla sokağa dökülen taraftarlar, her yeri "Şampiyon Galatasaray" tezahüratları ile inletti. Kutlamalar sabahın erken saatlerine kadar devam etti.