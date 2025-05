Ve Fenerbahçe sandığa gidiyor

FenerbahçeBaşkanı Ali Koç, gelen yoğun baskılar üzerine olağanüstü seçimin Eylül ayında yapılacağını duyurdu. Dün FB TV'ye çıkan başkan, "Yeterli imza toplandığı takdirde olağanüstü genel kurula gidiş süremiz en erken 7-8 haftadır. Hepimizin ortak bir noktada buluşması gerekiyor. Kulübümüzün gelecek sene için kaderini şekillendirecek stratejik karardır. Yeni sezonun başlangıcına denk gelmektedir. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü genel kurulu Eylül ayında gerçekleştireceğiz. Mali genel kurulla beraber olağanüstü genel kurul yapılacaktır. Fikstürün belli olmasının ardından tarihi açıklayacağız" dedi. Aday olacağını da ima eden Ali Koç'un açıklamaları camiada büyük yankı bulurken taraftar isyan etti: "Eylül çok geç, hemen seçim yapın ve gidin…""Anlaşılan o ki artık oturduğunuz o yüce makamın ağırlığını hissetmiyorsunuz ve kulübümüzü uçuruma yuvarladığınızın farkına bile varamayacak kadar yıpranmışsınız. İsminizin önüne "Sayın" kelimesinin kullanılmasının devamı adına bugünden tezi yok kongre kararı alın ve geri dönmemek üzere topunuz istifa edin. Kongreyi Eylül ayına ertelediğiniz için görünen o ki hak ettiğiniz şekilde imza toplanarak kongre kararıyla bir an önce gidişiniz kaçınılmaz hale gelmiştir."F.Bahçe'deönceki gece başkan Ali Koç'un, beraberindeki Can Gebetaş ve Burak Kızılhan ile kulüp binası yakınlarında bulunan F.Bahçe Gönüllüleri Derneği'ne '' yaptığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ali Koç yönetimine muhalifliği ile bilinen dernekten ve F.Bahçe yönetiminden konu hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Dernek başkanı Emrah Tünay şunları söyledi: "Cumartesi gecesi saat 22.20 sularında Ali Koç, yönetici arkadaşları Burak Kızılhan ve Can Gebetaş ile birlikte derneğimize gelerek, şahsımı, dernek çalışanlarımızı alenen tehdit etmiş, son derece demokratik ve tüzüğümüzce belirlenmiş olan haklarımıza açıkça saldırıda bulunmuştur. Koç, merkezimize girer girmez sinirli bir tavırla, "Yarına provokasyon hazırlıkları nasıl gidiyor?" diyerek, dernek başkanı olarak şahsımı sordu. Kendimi tanıttıktan sonra görüşmek üzere masaya yönlendik. Ardından 'Topladığınız imzalara inanmıyorum, sahte imza toplanıyor.' söyleminde bulunarak 'Sizler camiayı karıştırıyorsunuz' ifadelerini kullandı. Koç, baş başa görüşmemizde şahsımla ilgili özel bilgiler paylaşarak, sorular sormaya başlamış; 'Seninle ilgili her bilgiye sahibim' imajı çizmeye çalışmıştır. Maç günü derneğimizde noter bulundurulmasına sert tepki gösterdi. Ardından "tehdidinde bulundu." Bu iddialar F.Bahçe Kulübü tarafından şiddetle yalanlandı: "