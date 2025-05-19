Yaptıkları kutlama sezonun özeti gibi!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1 kazandıkları Eyüp maçı sonrası Galatasaray'ı eleştirdi: "Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir. Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir.
Şampiyonluk kutlamaları sezon içindeki hikâyelerin özeti gibi oldu. 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü."
Tribünlerin boş kalması için, "Normal karşılıyorum. Ben de taraftar olsam, bugün maça gelmezdim"
yorumunu yaptı. Yönetimin seçim kararı sorulduğunda Portekizli çalıştırıcı, "Sezonu en yüksek puanla bitirmek için çalıştık. Bunun dışındaki şeyin dışında kaldım"
dedi.