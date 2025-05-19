Yaptıkları kutlama sezonun özeti gibi!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1 kazandıkları Eyüp maçı sonrası Galatasaray'ı eleştirdi: "Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir.Şampiyonluk kutlamaları sezon içindeki hikâyelerin özeti gibi oldu.Tribünlerin boş kalması için, "Normal karşılıyorum.yorumunu yaptı. Yönetimin seçim kararı sorulduğunda Portekizli çalıştırıcı,dedi.