İcardi’nin onayı tarihi değiştirdi!

Üst üste üçüncü şampiyonluğunu Türkiye Kupası ile taçlandıran Galatasaray, yine bir ilke imza attı veKuşkusuz sarı-kırmızılı takımın 25. şampiyonluğu, dünya yıldızı Victor Osimhen'le hatırlanacak. Ancak bu başarının perde arkasında birçok gizli kahraman yer alıyor.2023-24 sezonunun sonuna doğru 50 bin taraftar önünde alınan Fenerbahçe yenilgisi, 24. şampiyonluğu elbette gölgelemedi ancakBir de buna sözü verilen ancak Avusturya'daki yaz kampına yetişmeyen transferler eklenince sosyal medya ayaklandı.Sezonu Süper Kupa ile açan Galatasaray, Olimpiyat Stadı'nda adeta dağıldı.Kerem'in elinden ikinci kaptanlığının alınmasıyla başlayan süreç, oyuncunun Benfica'ya satılmasıyla son buldu.Beşiktaş hezimetinin şoku atlatılamamıştı ki Young Boys faciası yaşandı. Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan Galatasaray'da kaptan Muslera ıslıklandı, Okan Buruk'un sezonu tamamlayamama ihtimali bile konuşulmaya başlandı. Tam bu süreçte Aslan'a Osimhen piyangosu vurdu! Menajer George Gardi'nin aracılık ettiği transfer için İcardi'nin görüşü alındı. Arjantinli yıldızın, "Beklemeyin, hemen alın" sözlerini duyan Okan Buruk, "Seni İcardi ile birlikte oynatacağım" diyerek Osimhen'i ikna etti.Napoli'de kadro dışı kalan Osimhen'in Suudi Arabistan'a transferi son anda gerçekleşmedi. Avrupa'da kapalı transfer tahtası Türkiye'de açıktı ve Fenerbahçe'ye yakın menajerAncak Türkcan, İtalya'dan kendisine atılan mesajı görmedi,Nijeryalı yıldız kiralık sözleşmesine koyulan devre arası için geçerli çıkış maddesini kullanmayacağını İbrahimOsimhen ve İcardi'yi birlikte oynatmak isteyen Okan Buruk'u zor bir karar bekliyordu. 10 numarası Mertens'i ilk 11'den kesmesi gerekti. Yaklaşan Beşiktaş derbisi öncesi Buruk'un stresini gören tecrübeli futbolcu, "Ben bu maçta yedek kalırım, sorun yok" diyerek hocasının elini rahatlattı.Oğuz Aydın'ı yaz transfer döneminde bir ay bekleten Galatasaray, elindeki yıldızları Zaha ve Ziyech'ten çabuk kurtulamadı. "Ne zaman geleceğim?" diye sürekli mesaj atan Oğuz'u devreye giren Fenerbahçe kaptı. Oğuz'un transferini, "Kadromuzda o bölgede Yunus var" diye yorumlayan ve tepki çeken Okan Buruk'u zaman haklı çıkardı ve Yunus attığı goller, yaptığı asistlerle çifte kupalı şampiyonluğun en önemli kahramanları arasına girdi.İcardi-Osimhen ikilisiyle Beşiktaş'ı geçen Galatasaray, Avrupa'da da Tottenham'ı üstün bir oyunla yeniyordu ki İcardi'nin sakatlığı şok etkisi yarattı. Çapraz bağları kopan İcardi sezonu kapattı. Böylece lüks olarak görülen Osimhen transferi sezonun kaderini çizecekti.Orta sahada Lucas Torreira'ya üst düzey partner arayan Galatasaray, bonservis rekorunu kırarakBrezilyalı yıldızın takıma ve şehre uyum sürecini çabuk atlatması adına İngiltere'de bırakmak zorunda kaldığı köpeği, özel uçakla İstanbul'a getirtildi.Sara, Kadıköy'de F.Bahçe'yi 3-1 yendikleri maçta attığı golle de gerçek bir Galatasaraylı oldu.Osimhen hamlesiyle tekrar havaya giren Galatasaray, Süper Lig'e en iyi başlangıcını yaptı. Dünyanın en iyi hocası olarak anılan Special One lakaplı Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen sarı-kırmızılı takım, psikolojik üstünlüğü ele geçirdi ve zirveden sezon boyunca hiç inmedi.