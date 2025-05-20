Serdal Adalı’nın oğlu ölümden döndü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı'ya ait lüks otomobil dün seyir halindeyken yandı. Eyüpsultan- Kemerburgaz yolunda motorundan bir anda dumanlar çıkmaya başlayan yaklaşık 20 milyon lira değerindeki Ferrari'ye Celal Adalı, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Kısa süre sonra yaşanan patlamayla birlikte araç alev topuna döndü. İhbar üzerine hemen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı ancak lüks otomobil küle döndü. Polis inceleme başlatırken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.