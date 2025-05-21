Avrupa’da ikinci!

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın en iyi ilk 10 ligi arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran ikinci takımlar arasında. İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra,

Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında yapılan değerlendirmede en çok Bayern Münih (18) zafere ulaştı. Bu süreçte G.Saray, 12 şampiyonlukla Porto, Barcelona ve PSV ile ikinci sırada yer aldı. 2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.