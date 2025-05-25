Arda Turan’dan Eyüp’e duygusal veda!

Süper Lig'de son haftayı bay geçecek Eyüpspor, Antalyaspor'u 2-1 yenerek sezonu tamamladı. Arda Turan'ın öğrencilerine galibiyeti getiren gollerEmre Belözoğlu'nun takımı 87'de Adolfo Gaich ile skoru ilan etti. Kulübü ile sözleşmesi sona eren vegenç çalıştırıcı, Süper Lig'e çıkardığı Eyüp'le buradaki ilk sezonunuMaç sonrası saha içinde futbolcularına veda konuşması yaparken duygusal anlar yaşandı. Asbaşkan Fatih Kulaksız isededi.