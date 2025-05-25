Arda Turan’dan Eyüp’e duygusal veda!

Süper Lig'de son haftayı bay geçecek Eyüpspor, Antalyaspor'u 2-1 yenerek sezonu tamamladı. Arda Turan'ın öğrencilerine galibiyeti getiren goller 40'ta Mame Thiam ve 42'de Ampem'den geldi.
Emre Belözoğlu'nun takımı 87'de Adolfo Gaich ile skoru ilan etti. Kulübü ile sözleşmesi sona eren ve Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e imza atan
genç çalıştırıcı, Süper Lig'e çıkardığı Eyüp'le buradaki ilk sezonunu 53 puanla 6. sırada bitirdi. Turan sezon başına 2 milyon Euro alacak.
Maç sonrası saha içinde futbolcularına veda konuşması yaparken duygusal anlar yaşandı. Asbaşkan Fatih Kulaksız ise "Kendisine hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Geleceği ile ilgili bilgilendirmeyi kamuoyuna kendisi yapacaktır"
dedi.