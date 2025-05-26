Aslan kükredi İstanbul inledi

Üst üsteüçüncü şampiyonluk ve 5. yıldız, müzesindeki 63 kupa ile rekorlara doymayan Galatasaray'ın kutlaması da tarihe geçti.İşte 5 yıldızlı kutlamanın detayları...Yenikapı Meydanı öğlene doğru GS Plus üyeliğine sahip taraftarları ücretsiz olarak ağırlamaya başladı. Fanzone'da vakit geçiren Galatasaraylılar, üç ayrı noktaya yerleştirilen GSStore çadırlarında alışveriş yaptı. İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava da taraftarın hızını kesmedi.Hopdedik Ayhan ve Yasemin Sakallıoğlu'nun sunduğu organizasyonda akşam 19.00'a kadar DJ performansı oldu. Ebru Yaşar'ın sahneye çıkmasıyla konserler başladı. Kalabalık sayısı 700 bine dayandı ve giriş-çıkışlarda izdiham yaşandı. Blok3, Enbe Orkestrası, Aydilge, Betül Demir, Gökhan Kırdar, Altay, Güliz Ayla, Emircan İğrek, Gripin, Atiye, Kenan Doğulu sahne aldı. Galatasaray Lisesi'nden kalkan üstü açık otobüsle Sarayburnu'na geçen futbol takımı ise denizden adeta donanma eşliğinde Yenikapı'ya geldi. Gecenin assolisti Okan Buruk ve Aslanları, akşam 22.00'den sonra kendilerini yağmura rağmen saatlerdir bekleyen 700 bini aşkın taraftarıyla buluştu.Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Muslera sahneye çıktığında duygusal anlar yaşandı. Sarıkırmızılı futbolseverler, Uruguaylı eldiven için uzun süre tezahüratta bulundu.38 yaşındaki file bekçisi ise taraftarlara el salladı. Mauro İcardi de mikrofonu eline alarak "Bir yıl daha" şeklinde bağırdı ve neşeli görüntüler ortaya çıktı.17 Mayıs 2000'de zirveyi gören G.Saray, o yıllarda gönlüne girdiği taraftarın sayısını şampiyonluklarla artırıyor, İcardiler ve Osimhenler de çocukları G.Saraylı yapıyor. Bu bağlamda kulübün 5. yıldız kutlamasını 53 bin kapasiteli RAMS Park yerine 1 milyon taraftarın sığacağı Yenikapı'ya alması, teoride doğru bir hareketti. Nitekim 1 milyona yakın taraftar gün boyunca Yenikapı'ya geldi. Ancak organizasyondaki aksaklıklar; sayıları bir hayli fazla sanatçıların bitmek bilmeyen şarkıları, öğlen alanda beklemeye başlayan ve yağan yağmurda sefil olan taraftarı saatler 22.00'yi geçtikten sonra doğal olarak isyan ettirdi. Öyle ki yuhalanan Kenan Doğulu'nun da imdadına 3 senedir başarılarıyla yönetimi ipten alan Okan Buruk yetişti ve Buruk'un ''Rütbeni bileceksin'' şarkısına eşlik etmesiyle taraftarın gazı alındı. Mertens'i sahnede belki de son kez oğlu Ciro ile görmek herkesi duygusallaştırdı. Konserler demişken... 'Yerine sevemem' şarkısını G.Saraylılara ezberleten Gökhan Kırdar'ın 'Cendere' şovu, bu sezonu 'yapı' meselesiyle kaşıyanlara adeta bir cevaptı! Dün gece saatler sonunda kupa kalktı; olur da 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor'' tezahüratı gerçeğe dönüşürse Yenikapı'da yapılacak sezon açılışında G.Saray'ı yine yüzbinler yalnız bırakmaz benden söylemesi…Galatasaraylı taraftarın merak konusu olan Victor Osimhen'in geleceği konusunda kutlamalarda net mesaj vardı. Tören sırasında teknik direktör Okan Buruk'a yönelik Mertens mikrofonu alarakesprisini yaptı. Sonrasında ise Okan hoca gülerek sahneye gelirken konu da Osimhen'in geleceğine döndü. Okan Buruk, İngilizce olarak "Bizimle kal Osimhen" dedi. Sonrasında ise sahnedeki diğer oyuncular dadiyerek takım arkadaşlarının imzayı G.Saray'a atmasını istedi.Üç sezonluk G.Saray kariyerine nokta koyan Dries Mertens, eşi Katrin ve oğlu Ciro ile sahneye çıktı. İkili gözyaşları ile vedalarını yaparken tezahüratlar Ciro'ya gitti.Galatasaray'ın şampiyonluk kupası, üzerinde 5 yıldız bulunan bir arabanın üzerinde platforma getirildi. Kupayı alan kaptan Muslera, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte bu sevinci yaşadı. Son olarak sarı-kırmızılılar, son dönemin popüler şarkısı 'Pode sentar' ile eğlendi.Yoğun yağış ve konserlerin beklenenden uzun sürmesi sonrasında oyuncuların çağrılmasında 2 saatlik sarkma olunca taraftarın bir bölümü ayrıldı. İçeride kalanlar ise ıslıkla tepki gösterdi.