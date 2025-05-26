İlle de Sane!

Yeni sezon hedefini 26. şampiyonluk olarak koyan Galatasaray, transferde buna göre hamleler yapacak. Hücuma zenginlik katmak isteyen sarı-kırmızılı takımın gündeminde bir süredir Bayern Münih forması giyen Leroy Sane bulunuyor.Önceki gün Sky, G.Saray'ın, Sane'ye yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklifinde bulunduğunu ifade etmişti.Schalke'nin altyapısında eğitim alan Sane, 2016'da Manchester City'ye transfer oldu. Ardından 2020'de Bayern Münih'e geçiş yaptı. Kulüp kariyerinde M.City'de 2 Premier Lig şampiyonluğu, 2 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shield, 1 FA Kupası zaferleri yaşadı. Bayern Münih'te de 4 Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kazandı. 2017'de ise PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü aldı.