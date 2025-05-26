İlle de Sane!

Yeni sezon hedefini 26. şampiyonluk olarak koyan Galatasaray, transferde buna göre hamleler yapacak. Hücuma zenginlik katmak isteyen sarı-kırmızılı takımın gündeminde bir süredir Bayern Münih forması giyen Leroy Sane bulunuyor. Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hayranlık duyduğu yıldızın alınmasını istiyor. Deneyimli hocanın, Sane için ısrarcı olduğu belirtildi.
Önceki gün Sky, G.Saray'ın, Sane'ye yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklifinde bulunduğunu ifade etmişti. Henüz Bayern Münih ile sözleşme uzatmayan 29 yaşındaki sağ kanat, bu sezon 45 maçta 13 gol atarken 6 da asist yaptı.
KUPALARLA DOLU KARİYER
Schalke'nin altyapısında eğitim alan Sane, 2016'da Manchester City'ye transfer oldu. Ardından 2020'de Bayern Münih'e geçiş yaptı. Kulüp kariyerinde M.City'de 2 Premier Lig şampiyonluğu, 2 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shield, 1 FA Kupası zaferleri yaşadı. Bayern Münih'te de 4 Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kazandı. 2017'de ise PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü aldı.