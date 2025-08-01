Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan transfer açıklaması: "1 stoper ve 1 orta saha daha istiyoruz"

Trendyol Süper Lig hazırlıklarını sürdüren ve Fas temsilcisiyle lig öncesi son provasını yapan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kamp dönemini ve sezon başı yapılan en üst hedefe uyumlu kadro değerlendirmesiyle soruları yanıtlamaya başlayan Selçuk İnan, "Hedeflerimiz var. En yukarı neresiyse orayı yakalamak istiyoruz. Şu anda taraftarın heyecanını görüyorum, şehri görüyorum. Bunu fazlasıyla hak ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp en üst neresiyse orayı yakalamak istiyoruz. Benim hayatım da böyle geçti. O yüzden de böyle devam edecek. Bu doğrultuda transfer ettiğimiz oyuncular çok önemli oyuncular. Transfer yapmak çok kolay değil, özellikle Anadolu takımları için. Harcama limitlerimiz var. Çok dile getirilmiyor ama öyle bir sıkıntımız da var" diye konuştu.

İNAN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferlerle ilgili süreci ve yapmak istedikleri kalan transfer noktalarını da paylaşan teknik direktör İnan, "Bugüne kadar alınan bütün oyuncular, başkanımız, yöneticilerimiz ve benim onayımla alındı. Ama ne sadece benim istediğim oyunculardı, ne de yöneticilerin istediği. Hep beraber belirledik ve onayladık. Bu durumdan çok mutluyum. Başkanımıza ve yöneticilerimize bunun için teşekkür etmek istiyorum. Önemli ve güçlü oyuncular aldık ama bitmedi. Birkaç bölgede daha eksiğimiz var. Onları da tamamlamak istiyoruz. İstediğimiz oyuncuları getirmek kolay olmuyor. Çok iyi çalıştık, kampa gelecek olursak. Bir aydan fazladır kamp yapıyoruz. 6 senelik hocalığımda en iyi kamp dönemi diyebilirim. Oyuncularımla da paylaşıp teşekkür ettim. Eksiksiz çalıştık. Takım yavaş yavaş hazır oluyor. Aramıza geç katılanlar ve az süre alanlar var. Hepsini dengelemeye çalışıyoruz. Çok zor bir kamp geçirdik. Bugün bile oyuncular yorgun maça çıkacak. Ama böyle yapmak gerekiyor. Sezon çok uzun maraton ve sezon başında ne kadar yüklerseniz sezon içinde o kadar faydasını görürsünüz. Bunu fazlasıyla gerçekleştirdik. Saklımız yok. En az 1 stoper, 1 orta saha istiyoruz. Önceliğimiz bunlar olacak. Gelenler gidenler olabilir, hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"TARAFTARDAN RİCAM SABIRLI OLMALARI"

Oyuncuların performansını değerlendiren ve bazı isimlerin henüz tamamen hazır olmadığını belirten Selçuk İnan, "Bazı oyuncularımız fiziksel olarak hazır değil buraya gelmeleri geç oldu. O yüzden de taraftarlarımızdan ricam, sabırlı olmaları. Hadi çık sahaya oyna ve iyi şeyler göster diyerek olmuyor bu işler. Çalışmak ve hazırlanmak lazım. Fiziksel olarak hazır olsanız bile teknik olarak da takıma alışmanız lazım. Mesela en son Mate geldi. Fiziksel olarak neredeyse hazır ama takım arkadaşlarını tanımıyor. 1-2 maçta doğru bir takım oluşturmak, yakalamak çok da kolay değil. O süreyi kısaltmak için saha içinde ve dışında çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"PETKOVIC ÇOK İYİ DURUMDA"

Bruno Petkovic'e basın mensuplarının soruları üzerine özel parantez açan Selçuk İnan, "Petkovic sağlık olarak çok iyi durumda. Neredeyse hiç antrenman kaçırmadı. Ondan çok memnunum. Çok karakterli duruş sergiledi. Kocaeli'yi ve taraftarı çok seviyor. Camiayı çok sevdi. Bizimle konuşurken bunları söylüyor. Ondan çok büyük beklentim var. Kendisinin de önemli hedefi var; tekrar dünya kupasında oynamak istiyor. Ama her şeyden önemlisi bizimle beraber Kocaelispor'u yukarıya taşımak için fazlasıyla hazır" şeklinde konuştu.

HAIDARA SÖZLERİ

Massadio Haidara ile Arap takımlarının ilgilenmesiyle alakalı soruyu da İnan, "Haidara çok kariyerli ve önemli oyuncu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi oynadı. Bizim için önemli takım için önemli ama aynı zamanda tecrübelerini genç oyunculara aktarmada da önemli rol üstlenecek. Biz ondan çok memnunuz. O da burada mutlu. Transferiyle ilgili bir şey söylemeye gerek yok" yanıtını vererek transfer yorumlarının önünü kapattı.

"GENÇLERE ŞANS VERECEĞİM"

Dünya yıldızlarının da olduğu önemli tecrübeli isimlerin arasında genç oyuncuların forma şansı bulma ihtimaliyle ilgili olarak genç teknik adam, "Hep beraber göreceğiz. Bu bir süreç. Çok maçımız var. Uzun bir maraton. Önemli genç oyuncularımız var, özellikle birkaç tanesi. Onlara mutlaka şans vereceğim. Ben yaşa da çok bakmıyorum. Genç oyuncu o an hak ediyorsa formayı yaşına ve kimliğine bakmadan sahaya sürerim" dedi.

"KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

Önümüzdeki hafta sezonun ilk maçını deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak olmalarıyla ilgili olarak da teknik direktör Selçuk İnan, "Zor bir fikstür. Hayat da öyle, futbol da. Kimseden korkmuyoruz. Gidip mücadele edeceğiz. Önemli oyuncularımızı var. İyi bir takımız. Çıkıp mücadelemizi göstereceğiz. Çıkıp kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde değerlendirme yaptı.

"TAKIMA SAHİP ÇIKSINLAR"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan son olarak sezonun ilk iç saha maçıyla ilgili taraftara seslendi, "Takımlarına sahip çıksınlar. Zaten çıkıyorlar. Bunu devam ettirsinler. Bizim için yeter. Bu onların takımı. Onları mahcup etmeyecek, onları yukarı çekecek takım oluşturmaya çalışıyoruz. Biz onlarla güçlüyüz. Buraya gelmemdeki en büyük etken; bu camia ve taraftar" sözlerini kaydetti.