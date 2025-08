Nelson Semedo: Gelmeden önce Fenerbahçe’yi çok iyi tanıyordum

''HER ZAMAN KONSANTREYİM''

Semedo saha içerisinde motivasyonunu en üst seviyede tutmaya çalıştığını ise şu sözlerle aktardı: "Saha içerisinde konsantrasyonumu her zaman en üst seviyede tutmaya çalışıyorum. Maç boyunca kafamda o an başka hiçbir şey olmuyor. Sadece işime, elimden gelenin en iyisini yapmaya ve takımımızın istediği sonucu yani galibiyeti almaya odaklanıyorum. Saha dışında sakin biriyim. Değmeyen şeylere canını sıkan birisi değilim. Pozitif biri olmaya çalışıyorum ki bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Saha içerisinde farklı bir Nelson oluyor."

''ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ''

Son olarak taraftara seslenen Nelson Semedo, "Her zaman bizim yanımızda olun, bizim için itici güç olun. Bizler futbolcular olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız, her zaman maksimum performansımızı sergileyeceğiz ama onların varlığı bizim için çok önemli. Bu kulüp kupalar kazanmayı hak ediyor, bu kulüp Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmayı hak ediyor ki biz de bunun için zaten çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Saha içerisinde bizler oyuncular olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ilk hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı başarabilmek için. Ondan sonra da yıl boyunca ana hedefimiz için çalışacağız, bu da tabii ki lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı kazanmak olacak. Bu yolda onlara ihtiyacımız var çünkü bu uzun yolculukta onlar bu başarıda çok önemli bir pay sahibi olacaklar ve eminim ki bizler de saha içerisinde onların göstermiş oldukları sevgi ve güvene en iyi şekilde karşılık vereceğiz. Başarılı olabilmek için onlarla birlikte olmamız gerekiyor. Dolayısıyla her zaman yanımızda olmalarını rica ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.