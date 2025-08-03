Nelson Semedo: Gelmeden önce Fenerbahçe’yi çok iyi tanıyordum

FEYENOORD EŞLEŞMESİ HAKKINDA

Hollanda temsilcisi Feyenoord ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçıyla ilgili Semedo, "Şampiyonlar Ligi eleme maçı olması sebebiyle bizler için çok önemli bir maç. Hepimiz zaten o turnuvada yer almak istiyoruz. Takım arkadaşlarımla da o turnuvada yer almanın bizler için önemini konuştuk. Tabii ki her oyuncu için motivasyon. Bu sene o turnuvada yer alabilmek, bu hedefe ulaşabilmek için hepimizin %100'ünü değil, %200'ünü vermesi gerekiyor. Bu hedefe ulaşabilecek bir takımımızın olduğunu düşünüyorum. Yapmamız gereken şey inanmak ve çalışmalarımızı sürdürmek." açıklamasında bulundu.

Taraftarların desteğinin önemiyle ilgili de konuşan Portekizli oyuncu, "Taraftarlarımızı çok iyi tanıyorum. Tabii ki o statta taraftarlarımızın önünde daha önce forma giymedim ama onların ne kadar tutkulu, inançlı ve takım için nasıl itici güç olduklarını biliyorum. Umarım bu şekilde devam ederler çünkü bizim bu sezon onlara hiçbir sezon olmadığı kadar ihtiyacımız var. Hep birlikte güzel hedefler başarabiliriz diye düşünüyorum. Ligi, Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz ama bunları başarabilmek için birlik olmamız gerek. Tabii ki biz oyuncuların da ellerinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor ki hem onlar bizimle gurur duysunlar hem de biz onlara mutluluk yaşatabilelim." değerlendirmesini yaptı.