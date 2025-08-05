11 milyon euro’ya aslan’ı bırakmadı

Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzatan Galatasaray'da iç transferde sıradaki imzayı Yunus Akgün attı. Geride kalan sezon 17.2 milyon TL ile as takımın en az kazanan oyuncusu olan Yunus Akgün'ün yeni ücreti 2.5 milyon Euro (118 milyon TL) olacak.
Yönetim, takım içindeki maaş düzenlemesinde Barış Alper ve Yunus için 2.5 milyon Euro kazanan Sallai'yi baz aldı. 2000 doğumlu yıldız oyuncu, mevcut sözleşmesinde geçerli "11 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesini kullanmadı.
Sarı-kırmızılı takımda mutlu olan Yunus Akgün, 11 milyon Euro bonservis ödemeye hazır Porto başta olmak üzere Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirdi. Galatasaray'la sözleşmesini uzatan Yunus'un serbest kalma bedeli de kaldırıldı.