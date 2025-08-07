Altay’da genç Osman’a dev talipler

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da A takıma alınan genç orta saha oyuncusu Osman Utkan Gülalan'a Süper Lig kulüplerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un talip olduğu bildirildi. İzmir doğumlu 16 yaşındaki futbolcu için kendilerine 600 bin Euro bonservis bedeli teklif edildiğini ancak Altay'ın çıkarları doğrultusunda teklifi kabul etmediklerini dile getiren görevi resmi olarak bırakmaya hazırlanan Başkan Yüksel Gürüz, "Osman'ın satışını yaparak kulübün acil borçlarını ödeyebilirdik ancak değerinin altında satılmasını istemedik. Osman, A takımda forma giydikçe ilerleyen dönemde çok daha yüksek bir bedelle satılarak Altay'a önemli bir gelir sağlayacaktır" diye konuştu. Bucagediz Yıldırım Gençlik'te futbola başlayıp, 10 Numara Sportif'te oynadıktan sonra Altay altyapısına transfer olan Osman, siyah-beyazlı kulüpte U14, U15, U16 ve U17 takımlarında 71 maça çıkıp, 20 gol attı.