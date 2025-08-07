Çılgın Türkler manşetlerde

Real Madrid'in ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler, İspanyol medyasında manşetleri süslemeye devam ediyor. 20 yaşındaki yıldız orta sahanın fiziksel gelişimi, AS Gazetesi tarafındanmanşetiyle yer aldı. Haberde, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana 10 kilo kas kütlesi kazandığı aktarıldı.2023 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon Euro karşılığında transfer olan Arda, Madrid'de forma giydiği 61 maçta ağları 12 kez sarsarken 11 asist kaydetti.Juventus'unbu sezon başında 10 numarayı teslim ettiği ve form grafiğiyle dünya devlerinin iştahını kabartan milli futbolcu Kenan Yıldız da İtalyanları hayran bıraktı. Çizme'nin saygın kuruluşları arasında yer alan Tuttosport, 20 yaşındaki yeteneği manşetine taşıdı. Tuttosport, Kenan Yıldız'ın çocukluktan zirveye uzanan yolculuğunu kaleme aldı. Almanya'da doğup büyüdüğü belirtilen 2005 doğumlu oyuncunun kasabada nasıl bir hayat sürdüğü tek tek anlatıldı vedenildi.