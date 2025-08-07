Trabzonspor, Wagner Pina (22), Felipe Augusto (21) ve Kazeem Olaigbe (22)
transferleriyle adeta "gençlik aşısı" yaptı.
Kadrosunda Nwakaeme (36) ve Edin Visca (35)
gibi ligin en yaşlı 5 yabancı oyuncusundan
ikisini barındıran Trabzonspor, yaptığı bu
hamle ile hem yaş ortalamasını düşürdü hem
de geleceğe yatırım yaptı. Geçmiş yıllardan
farklı olarak bu radikal kararla hem geleceğin kadro iskeletinin kurulması hem de ciddi bonservisler kazanılması hedefleniyor.
HIRSLI VE YETENEKLİLER
Sağ bek oyuncusu Pina; hızı, ofansif katkısı ve hırsı ile dikkat çekerken,
Brezilyalı genç forvet Felipe Augusto ise temposu, agresifliği, enerjisi ve bitiriciliği ile ön plana çıkıyor.
Olaigbe de
Avrupa futbol çevrelerinde uzun süredir, "patlama
yapması beklenen" bir yetenek olarak anılıyor.
FİZİKSEL OLARAK HAZIR DURUMDA
Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe, topla hızlanabilen, bire birde adam eksiltebilen ve dar alanda çabuk karar verebilen bir oyuncu profili çiziyor. Özellikle ceza sahası çevresinde etkili şutlar çıkarabilmesi, onu sadece hazırlayıcı değil, aynı zamanda bitirici bir opsiyon haline getiriyor. Henüz 22 yaşında olan oyuncunun, oyun bilgisi ve karar verme becerilerinde gelişime açık yönleri bulunduğu belirtiliyor. Kulüp kaynakları, genç oyuncunun performansını çok daha yukarılara taşıyabileceğini ifade ediyor.
MENAJERLERDEN 2 FLAŞ ÖNERİ!
Merkez ve ofansif orta saha pozisyonu için Valencia'nın 25 yaşındaki Portekizli oyuncusu Andre Almeida'yı isteyen Trabzonspor, yüksek bonservis nedeniyle ilerleyemiyor. Bu aşamada kulübe menajerler iki sürpriz isim önerdi: Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini ve Norwich City forması giyen Şilili orta saha Marcelino Nunez. Pellegrini'nin yıllık 6 milyon Euro'luk kazancı Trabzonspor'a yüksek gelse de Nunez erişilebilir bir seçenek olarak görülüyor. Oyuncunun Norvich City'de maaşı 780 bin Euro civarında.