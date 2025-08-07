Trabzonspor,transferleriyle adeta "gençlik aşısı" yaptı.Kadrosundagibi ligin en yaşlı 5 yabancı oyuncusundanikisini barındıran Trabzonspor, yaptığı buhamle ile hem yaş ortalamasını düşürdü hemde geleceğe yatırım yaptı. Geçmiş yıllardanfarklı olarakBrezilyalı genç forvetOlaigbe deAvrupa futbol çevrelerinde uzun süredir, "patlamayapması beklenen" bir yetenek olarak anılıyor.Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe, topla hızlanabilen, bire birde adam eksiltebilen ve dar alanda çabuk karar verebilen bir oyuncu profili çiziyor. Özellikle ceza sahası çevresinde etkili şutlar çıkarabilmesi, onu sadece hazırlayıcı değil, aynı zamanda bitirici bir opsiyon haline getiriyor. Henüz 22 yaşında olan oyuncunun, oyun bilgisi ve karar verme becerilerinde gelişime açık yönleri bulunduğu belirtiliyor. Kulüp kaynakları, genç oyuncunun performansını çok daha yukarılara taşıyabileceğini ifade ediyor.Merkez ve ofansif orta saha pozisyonu için Valencia'nın 25 yaşındaki Portekizli oyuncusu Andre Almeida'yı isteyen Trabzonspor, yüksek bonservis nedeniyle ilerleyemiyor. Bu aşamada kulübe menajerler iki sürpriz isim önerdi: Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini ve Norwich City forması giyen Şilili orta saha Marcelino Nunez. Pellegrini'nin yıllık 6 milyon Euro'luk kazancı Trabzonspor'a yüksek gelse de Nunez erişilebilir bir seçenek olarak görülüyor. Oyuncunun Norvich City'de maaşı 780 bin Euro civarında.