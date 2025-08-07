Solskjaer: 6 ya da 7 gol atabilirdik





"DAHA ETKİLİ OLABİLİRDİK"

İkinci yarıda rakiplerinin oyun planını değiştirmesiyle ilgili de konuşan Norveçli teknik adam, "Bence attığımız golleri hak ettik. Çünkü gerçekten iyi oynadık. Elbette onlar sistemi değiştirdiler. İkinci yarıda biraz yaklaşımlarını değiştirdiler ve bizim için orta sahaya gitmemizi zorlaştırdılar. Arka beşliyle ve ikinci yarı bazı oyuncularım için iyi bir öğrenme şansıydı. Bence daha etkili olabilirdik. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. Deplasmanda, Avrupa'da rakip her zaman ivme kazanabiliyor. Kendi taraftarının önünde olduğu zaman. Biz de Svensson'u değiştirdik, Tayfur girdi. Tayfur belki de sadece biraz pozisyon dışıydı. Arkamıza doğru bir topla attılar. Gol attıktan sonra daha fazla momentum kazandılar. Sonra kontrolü aldık zaten. Biz topun kontrolünü kaybettik ve rakibimize atak yapma şansı verdik. Mert çok iyi bir kurtarış yaptığında büyük bir şansları daha vardı. Yani beklediğiniz şey bu. Bu yüzden savunmada bir zayıflık olduğunu söyleyemem. Bazen, içeride oynarken rakip favori olduğunda bir ikilem yaşarsınız. Kendinize bir soru sormanız gerekir. Normal oyun planınıza sadık mı kalacaksınız yoksa değiştirecek misiniz? Ben de aynı durumdaydım. Bilirsiniz, biraz fazla açık oynarsınız, çünkü taraftarlarının ve oyuncularınız için de bir göreviniz vardır, çünkü tek bir oyun tarzına inanırsınız. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Her takımda 11 oyuncu var, yani sadece farklı alanlar var, öyle görünüyor. Ama onlar ikinci yarıda arka hattı kapattılar. Ama yine de bizim birkaç fırsatımız oldu. Oyun planlarının bu olacağını beklediğimi söyleyemem ama bir şeyler olacağını biliyordum ama ne olacağını bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

