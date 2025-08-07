Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Taraftar İsrailli ismi istemedi Düsseldorf vazgeçti
Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, 'Helal olsun' denecek bir karara imza atarak İsrailli futbolcu Shon Weissman'dan vazgeçtiğini duyurdu. İspanya temsilcisi Granada'da oynayan 29 yaşındaki forvetin 'Gazze'ye yönelik saldırılara destek paylaşımları' tepki çekti. Bunun üzerine taraftarlardan gelen yoğun itiraz sonucu Düsseldorf, bu açıklamaların kulüp değerleriyle örtüşmediğini belirterek transferi iptal etti. Kulüpten konuyla ilgili "Shon Weissman'ı çok yakından inceledik, ama sonunda onu kadromuza katmamaya karar verdik" denildi.
