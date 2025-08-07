Trabzonspor transferi açıkladı

Trabzonspor, Rennes forması giyen Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna kattı. Bordo-mavili takım, oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Oyuncunun eski kulübüne 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Kazeem Olaigbe'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennais FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.
Profesyonel futbolcu Kazeem Aderemi J. Olaigbe ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2025-2026 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret,
2026-2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret,