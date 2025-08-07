Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor transferi açıkladı
Giriş Tarihi: 7.8.2025 16:04 Son Güncelleme: 7.8.2025 16:12

Trabzonspor transferi açıkladı

Trabzonspor, Rennes'den Kazeem Aderemi J. Olaigbe ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor transferi açıkladı

Trabzonspor, Rennes forması giyen Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna kattı. Bordo-mavili takım, oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Oyuncunun eski kulübüne 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Kazeem Olaigbe'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennais FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Kazeem Aderemi J. Olaigbe ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025-2026 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret,

2026-2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret,

2027-2028 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret,

2028-2029 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2029-2030 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor transferi açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz