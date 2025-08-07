Tur Kadıköy’e kaldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı tribünden takip etti. 90 dakika boyunca büyük heyecan yaşayan Başkan Koç'un, yenen gollerde üzüntü duyduğu görüldü.Fenerbahçe dün deplasmandan yenik ayrılsa da dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun Feyenoord karnesine bakınca karalar bağlayacak bir durum olmadığı ortaya çıkıyor.Roma'yı çalıştırdığı dönemde Konferans Ligi Finali'nde 2022'de Feyenoord'u yenerek şampiyonluğa ulaşan Mourinho'nun, Portakallara karşı aldığı sonuçlar yandaki tabloda...Sarı-lacıvertli taraftarlar, Feyenoorddeplasmanında takımlarınatam destek verdi.Almanya, Belçika,Fransa gibi ülkelerdeyaşayan Fenerbahçeliler ilemaç için İstanbul'dan gelenler,kendilerine ayrılan bölümüdoldurdu ve yaptıklarıtezahüratlarla futbolcularamoral verdi.F.Bahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, dün teknik direktör olarak Kanarya'ya rakip oldu. 2015-2017 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Hollandalı çalıştırıcının, attıkları ilk gol sonrası yaşadığı aşırı sevince F.Bahçeli taraftarlar tepki gösterdi.Maç sonrası oyuncularının gösterdiği performanstan çok memnun olduğunu söyleyen F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Soyunma odasında sonuçtan dolayı bir üzüntü olsa da öz güven de var. Kendi evimizde, bu maçta rakibin sağladığı atmosferin aynısına sahip olabiliriz. Özellikle ikinci yarıda bu harika stadyum sessizliğe büründü. Karşımızdaki iyi takım sıkıntılar yaşadı. Oyunu domine ettik. Gelecek hafta turu geçmek için sahada olacağız" dedi.Sahaya kaptan çıkan Milan Skriniar, maçın ardından şöyle konuştu: "Mağlubiyeti hak etmedik. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Çalışmamız ve düzeltmemiz gereken noktalar var.F.Bahçeısınmaya üzerinde, "Stop crimes against humanity." (İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun) yazan tişörtlerle çıkarak Gazze soykırımına dikkat çekti. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada ise, "Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz… Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık, sessiz kalınca kaybeder" ifadelerini kullandı.Deplasmandaki ilk maçta Feyenoord'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak karşılaşmayı 2 farklı kazanması halinde adını Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdıracak. 90 dakika sarı-lacivertlilerin 1 farklı üstünlüğüyle tamamlanırsa mücadele uzayacak. Beraberlik ve her türlü galibiyetinde Hollanda ekibi bileti alacak.Fenerbahçe turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Bu iki takımın dün gece oynanan ilk maçında Portekiz ekibi Benfica, deplasmanda Franjo Ivanovic ve Florentino'nun golleriyle 2-0 kazanarak avantaj sağladı.Feyenoord'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk ayağını deplasmanda kaybettiği 24 çift ayaklı eleme turunun sadece birinde tur atlayabildi (vs Göteborg; 1998/99 UEFA Kupası ön elemeleri).