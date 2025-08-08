Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanyaspor ile Karagümrük hazırlık maçı oynayacak!
Giriş Tarihi: 8.8.2025 15:46

Alanyaspor ile Karagümrük hazırlık maçı oynayacak!

Alanyaspor ve Fatih Karagümrük takımları, Süper Lig'de ertelenen maçlarının ardından hazırlık maçı oynama kararı aldı.

DHA
Alanyaspor ile Karagümrük hazırlık maçı oynayacak!

Süper Lig'de bu hafta oynanması planlanan Fenerbahçe – Alanyaspor, Fatih Karagümrük – Başakşehir ve Kayserispor – Beşiktaş karşılaşmaları, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların yoğun fikstürü nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Ertelenen maçlardan biri olan Fenerbahçe – Alanyaspor mücadelesine rağmen Akdeniz ekibi, planlarını değiştirmedi. İstanbul'a gelen Alanyaspor, boş geçen haftayı değerlendirmek için hazırlık maçına çıkacak.

Turuncu-yeşilliler, yarın saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor ile Karagümrük hazırlık maçı oynayacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz