Alanyaspor ile Karagümrük hazırlık maçı oynayacak!

Süper Lig'de bu hafta oynanması planlanan Fenerbahçe – Alanyaspor, Fatih Karagümrük – Başakşehir ve Kayserispor – Beşiktaş karşılaşmaları, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların yoğun fikstürü nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Ertelenen maçlardan biri olan Fenerbahçe – Alanyaspor mücadelesine rağmen Akdeniz ekibi, planlarını değiştirmedi. İstanbul'a gelen Alanyaspor, boş geçen haftayı değerlendirmek için hazırlık maçına çıkacak.

Turuncu-yeşilliler, yarın saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.