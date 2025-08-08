Barış Alper Yılmaz gol sevincinin nedenini açıkladı

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asist yapan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından konuştu.

Barış Alper Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Önemli olan takım hedefimiz. Takım hedefimiz, bireysel hedeflerimin önünde. Tabii ki kendimi geliştiriyorum. Her zaman ekstra yapıyorum. İnşallah böyle devam eder.

Öncelikle gerçekten zor şartlar altında oynadık. Sıcak ve nem fazlaydı. İlk maçlar zor olabiliyor. Kazandığımız için mutluyuz. İyiyiz. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk ve kupalar. İnşallah böyle devam eder.

GOL SEVİNCİNİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Harry Kewell'a selam olsun ama gerçeği söyleyeyim. Otelden çıkmadan önce iletişim ekibinden Ege ağabey, "Barış gol atarsan bunu yapar mısın?" diye sordu. Onu kırmadım. Kewell'a selam olsun. Öyle bir gol sevinci oldu."