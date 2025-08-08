Cristiano Ronaldo’dan çarpıcı Ballon d’Or sözleri!

Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak gösterilen Ballon d'Or'da 2025 yılının aday listesi açıklandı.
Bu ödülünü en çok kazanan oyuncular arasında yer alan Cristiano Ronaldo, kendisine Ballon d'Or ödülü hakkında sorulan soruya çarpıcı bir yanıt verdi.
''GERÇEĞİ YANSITMIYOR''
Portekizli yıldız, "Ballon d'Or kurgusal. Gerçeği yansıtmıyor" ifadeleri kullandı. Ronaldo ayrıca sosyal medya hesabından Al Nassr formasıyla attığı golün sevincini paylaşarak, "Zorlamaya devam edin, yapılacak daha çok şey var" imalı bir not düştü.