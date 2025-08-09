1 numaraya çağrı var!

Fernando Muslera sonrasında kaleci avına çıkan Galatasaray, Avrupa'nın ünlü isimleri ile görüşürken bir yandan da kulüpleri ile temaslarını kuruyor.Teknik direktör Okan Buruk'un alınmasını istediği Brezilyalı eldiven için sarı-kırmızılı kurmaylar, yaptığı çalışmaları hızlandırdı.Galatasaray yönetimi, bir anda fiyat yükseltip 20 milyon Euro seviyesine çıkan bonservisi 10 milyon Euro'ya indirmek istiyor.Tecrübeli file bekçisine planlarından bahseden, onu oyun içinde nasıl kullanacağını anlatıp takımın hedeflerini söyleyen 51 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncunun da aklını İstanbul'a doğru çevirdi.Sezonun ilk maçında kaleyi koruyan Güney Güvenç maç sonrası iddialı açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün yeni kaleci arayışları hakkındaki soruyu yanıtlayan tecrübeli file bekçisi,Jankat var, unutmamak lazım. Büyük ihtimalle kaleci gelecek. Kimin oynadığı önemli değil. Çünkü biz başarı istiyoruz. Önemli olan Galatasaray. Gerisini kafama takmıyorum ben" ifadelerini kullandı. Günay ilk maçtan alınan 3 puanın da takıma hırs kazandırdığını söyledi.