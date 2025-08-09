1 numaraya çağrı var!

Fernando Muslera sonrasında kaleci avına çıkan Galatasaray, Avrupa'nın ünlü isimleri ile görüşürken bir yandan da kulüpleri ile temaslarını kuruyor. Manchester City'nin yollarını ayırmayı planladığı Ederson, sarı-kırmızılıların listesinin zirvesindeki isim. Gaziantep karşısında kalede Günay Güvenç yer alırken yönetim bir an önce yeni kaleciyi takıma kazandırıp işi bitirmenin peşinde.
Teknik direktör Okan Buruk'un alınmasını istediği Brezilyalı eldiven için sarı-kırmızılı kurmaylar, yaptığı çalışmaları hızlandırdı.
MANCHESTER CİTY'YE İNDİRİM BASKISI YAPIYORLAR
Galatasaray yönetimi, bir anda fiyat yükseltip 20 milyon Euro seviyesine çıkan bonservisi 10 milyon Euro'ya indirmek istiyor. Bu gelişmelerin yanında Buruk, kritik bir adım atıp oyuncu ile görüntülü konuştu ve ikna sürecini hızlandırdı.
Tecrübeli file bekçisine planlarından bahseden, onu oyun içinde nasıl kullanacağını anlatıp takımın hedeflerini söyleyen 51 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncunun da aklını İstanbul'a doğru çevirdi.
GÜNAY MEYDAN OKUDU
Sezonun ilk maçında kaleyi koruyan Güney Güvenç maç sonrası iddialı açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün yeni kaleci arayışları hakkındaki soruyu yanıtlayan tecrübeli file bekçisi, "Galatasaray menfaatleri için ne iyiyse konu kapanmıştır. Kaleci geliyorsa ben Galatasaray forması için savaşa hazırım.
Jankat var, unutmamak lazım. Büyük ihtimalle kaleci gelecek. Kimin oynadığı önemli değil. Çünkü biz başarı istiyoruz. Önemli olan Galatasaray. Gerisini kafama takmıyorum ben" ifadelerini kullandı. Günay ilk maçtan alınan 3 puanın da takıma hırs kazandırdığını söyledi.