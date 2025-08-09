Abraham ilaç gibi geldi

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. İngiliz santrfor, ilk 3 resmi maçta rakip ağlara 4 gol bırakmayı başardı.Taraftarlar da Abraham'ın performansıyla coştu. Siyah-beyazlı futbolseverler, Bologna'ya giden Ciro Immobile'den sonra Abraham'ın ilaç gibi geldiğini, kanat transferleri de tamamlandığında çok daha etkili olacağının mesajlarını paylaştı. Yıldız oyuncunun golleri dışında, hırsı ve verdiği mesajlar da taraftarı etkiledi. Beşiktaş'ın bir Avrupa maçında ilk devrede hat-trick yapan ilk oyuncusu olarak tarihe de adını yazdırmış oldu.