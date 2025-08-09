Antalyaspor evinde kazandı!

KASIMPAŞA VAR'A TAKILDI

Öte yandan Kasımpaşa'nın Claudio Winck ile 49. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası elle oynama nedeniyle iptal edildi. Bu sonuçla birlikte sezonun ilk maçını kazanan Antalyaspor, 3 puana ulaştı. Kasımpaşa ise puanla tanışamadı.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kasımpaşa ise Trabzonspor'u ağırlayacak.