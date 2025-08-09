Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor evinde kazandı!
Giriş Tarihi: 10.8.2025 00:13 Son Güncelleme: 10.8.2025 00:13

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor evinde Kasımpaşa'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı ağırladı.

Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanan maçta gol perdesini 19. dakikada Antalyaspor'dan Güray Vural kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kasımpaşa'da Pape Habib Gueye ise 31. dakikada skoru 1-1'e getird. Mücadelede dakikalar 40'ı gösterdiğinde ise Antalyaspor'da Nikola Storm'un attığı gol, skoru 2-1'e getirdi ve ev sahibi ekip yeniden öne geçti.

Kalan bölümde başka gol olmadı Antalyaspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.

KASIMPAŞA VAR'A TAKILDI

Öte yandan Kasımpaşa'nın Claudio Winck ile 49. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası elle oynama nedeniyle iptal edildi. Bu sonuçla birlikte sezonun ilk maçını kazanan Antalyaspor, 3 puana ulaştı. Kasımpaşa ise puanla tanışamadı.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kasımpaşa ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

