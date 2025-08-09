Antalyaspor evinde kazandı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı ağırladı.
Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanan maçta gol perdesini 19. dakikada Antalyaspor'dan Güray Vural kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Kasımpaşa'da Pape Habib Gueye ise 31. dakikada skoru 1-1'e getird. Mücadelede dakikalar 40'ı gösterdiğinde ise Antalyaspor'da Nikola Storm'un attığı gol, skoru 2-1'e getirdi ve ev sahibi ekip yeniden öne geçti.
Kalan bölümde başka gol olmadı Antalyaspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.
KASIMPAŞA VAR'A TAKILDI
Öte yandan Kasımpaşa'nın Claudio Winck ile 49. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası elle oynama nedeniyle iptal edildi. Bu sonuçla birlikte sezonun ilk maçını kazanan Antalyaspor, 3 puana ulaştı. Kasımpaşa ise puanla tanışamadı.
Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kasımpaşa ise Trabzonspor'u ağırlayacak.