Bavulunu topladı haber bekliyor!

Son olarak kadrosuna Kazeem Olaigbe'yi katan Trabzonspor, orta sahaya takviye için hedefini Andre Almeida'ya çevirdi. Valencia forması giyen ve kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.Futbolcunun Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı, hatta menajerine transferin gerçekleşmesi için kolaylık sağlaması yönünde talimat verdiği öğrenildi. Ancak bordo-mavililer için asıl sıkıntı, Valencia ile yürütülen pazarlık sürecinde yaşanıyor.İspanyollar, 25 yaşındaki oyuncusu için 8 milyon Euro bonservis talebinde diretiyor. Trabzonspor ise rakamı aşağı çekmek adına taksitli ödeme planı ve bonuslar içeren bir teklif hazırladı.