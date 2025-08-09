Dev takas peşinde

Fenerbahçe yönetimi, Kerem Aktürkoğlu transferini tamamlayıp rotasını orta sahaya çevirmeyi planlıyor. Fred'in yanına bir takviye düşünen sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda rotasını İtalya'ya çevirdi.Juventus'adenilecek. Amrabat üstüne 10 milyon Euro ödemeyi de kabul eden sarı-lacivertliler, bu konuda yakın zamanda bir görüşme daha gerçekleştirecek. Brezilyalı yıldız ise ilk olarak Premier Lig'e geri dönmeyi istiyor. Ancak beklediği teklifleri İngiltere'den alamaz ise oyuncunun, İstanbul seçeneğini oyuncunun yatıracağı gelen bilgiler arasında.Sarı-lacivertlilereorta saha için sürpriz bir isim önerildi. Kanarya, menajerler tarafından tavsiye edilenBundesliga ekibinin gelir elde etmek için 31 yaşındaki oyuncuyu göndermek istediği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, bu öneriyi Jose Mourinho ile birlikte değerlendirdiği aktarıldı. Futbolcu geçen sezon 43 maça çıkıp 1 gol kaydetti.