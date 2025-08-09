Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Iğdır'a galibiyet penaltılarla geldi!
1. Lig'in ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yendi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Ali Yaşar (Dk. 63 Caner Cavlun), Eyüp Akcan, Doğan Erdoğan (Dk. 83 Oğuz Kağan Güçtekin), Rotariu (Dk. 83 Camara), Eysseric (Dk. 63 Avramovskı) Fofana (Dk. 75 Ethemi), Bruno

SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Eşref Korkmazoğlu, Anziani, Metehan Mert, Djilobodji, Dembele, Traore (Dk. 77 Fethi Özer), Babacar (Dk. 83 Anıl Koç), Urie (Dk. 77 Mehmet Ali Büyüksayar), Berkay Aydoğmuş (Dk. 54 Hasan Emre Yeşilyurt)

Goller: Dk. 42. Bruno (Penaltıdan), 90+6. Gianni Bruno (Penaltıdan) (Iğdır FK), 45+2 Dembele (Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 32 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 55 Hasan Emre Yeşilyurt Dk. 71 Metehan Mert, Dk. 90+3 Anıl Koç (Sarıyer), Dk. 45+1 Ali Yaşar (Iğdır FK)

