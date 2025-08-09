Masuaku Sunderland’e gitti

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda düşünülmeyip takımdan yollanan Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu. Demokratik Kongolu sol bek, Premier Lig'in yeni ekibi Sunderland'e transfer oldu. 31 yaşındaki futbolcunun, İngiliz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan Masuaku, 1 gol ve 10 asistlik performansıyla kariyer rekorunu kırmıştı. Geçmiş dönemde West Ham forması giyen oyuncu, böylelikle 3 yıl sonra Premier Lig'e dönmüş olacak.