Masuaku Sunderland’e gitti

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda düşünülmeyip takımdan yollanan Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu.Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan Masuaku, 1 gol ve 10 asistlik performansıyla kariyer rekorunu kırmıştı. Geçmiş dönemde West Ham forması giyen oyuncu, böylelikle 3 yıl sonra Premier Lig'e dönmüş olacak.