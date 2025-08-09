Ndidi’den 3+1 yıllık imza

Beşiktaş; Orkun Kökçü, David Jurasek ve Tammy Abraham'dan sonra bir transferde daha mutlu sona ulaştı.Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan duyuruda, oyuncu için Ada ekibine 8 milyon Euro (380 milyon TL) bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. 28 yaşındaki yetenekli ismin, Beşiktaş'tan yıllık yaklaşık 4 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nın formasını 65 kez terletti.Beşiktaş,Ndidi'nin transfer videsonu dün akşam yayınlarken bir detay dikkat çekti. Manchester United, 2021'de Sancho'yu transfer ettiği zaman yıldız futbolcuyucümlesiyle açıklamıştı. Ndidi'nin videosunda Nijeryalı oyuncunun kulaklığı taktığı anda arka planda "Relax, Take İt Easy" şarkısının çalması taraftarları heyecanlandırdı. Sosyal medyada Beşiktaşlı futbolseverler,şeklinde yorumlar yaptı.