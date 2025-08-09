Ndidi’den 3+1 yıllık imza

Beşiktaş; Orkun Kökçü, David Jurasek ve Tammy Abraham'dan sonra bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Dördüncü takviyesini yapan siyah-beyazlılar, Championship ekiplerinden Leicester City'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan duyuruda, oyuncu için Ada ekibine 8 milyon Euro (380 milyon TL) bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. 28 yaşındaki yetenekli ismin, Beşiktaş'tan yıllık yaklaşık 4 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Ocak 2017'den beri Leicester City'de forma giyen Ndidi, tüm kulvarlarda 303 maça çıkarken 18 gol attı ve 22 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon ise 30 müsabakada 1 gol-5 asistlik katkı sağladı.
Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nın formasını 65 kez terletti.
ÇALAN ŞARKI ONUN İÇİN Mİ?
Beşiktaş,
Ndidi'nin transfer videsonu dün akşam yayınlarken bir detay dikkat çekti. Manchester United, 2021'de Sancho'yu transfer ettiği zaman yıldız futbolcuyu "Taking İt Easy (sakin ol)"
cümlesiyle açıklamıştı. Ndidi'nin videosunda Nijeryalı oyuncunun kulaklığı taktığı anda arka planda "Relax, Take İt Easy" şarkısının çalması taraftarları heyecanlandırdı. Sosyal medyada Beşiktaşlı futbolseverler, "Sakin olun, Sancho geliyor"
şeklinde yorumlar yaptı.